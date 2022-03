Wir haben die Jobs: Diese Unternehmen suchen dringend Mitarbeiter

Andreas Matthä, CEO ÖBB

KURIER: Warum suchen Sie derzeit Fachkräfte?

Matthä: Die ÖBB sind mit 42.000 Mitarbeitern und 2.000 Lehrlingen einer der größten Arbeitgeber im Land. Jedes Jahr suchen wir um die 2.700 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Dieser Bedarf entsteht, weil in den nächsten fünf Jahren viele Mitarbeiter in Pension gehen. Der Generationenwechsel ist eine Herausforderung und zugleich eine Chance für eine neue Eisenbahner-Generation.



Wen suchen Sie? In 130 Berufsgruppen werden in ganz Österreich neue Mitarbeiter aufgenommen. In klassischen ’Eisenbahnberufen’ wie Triebfahrzeugführer, Zugbegleiter, Verschieber oder Fahrdienstleiter. Die Ausbildungen dauern unterschiedlich lang und sind auch für Quereinsteiger geeignet. Aber auch IT- und Technik-Spezialisten sind sehr gefragt. Auf der ÖBB-Jobplattform karriere.oebb.at sind über 600 Stellen ausgeschrieben.



Das Unternehmen: Die ÖBB sind Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen im Bereich Mobilität und Logistik und stehen für sinnvolle Jobs in einer zukunftsfitten Branche.