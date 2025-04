Wie Großbritannien eine Nation der „Side Hustler“ wurde

Die zündende Idee kam Shaun Tookey in einer Baumkrone. Als der britische Baumpfleger eines Tages in einem Friedhof tätig war und den Blick über die Grabsteine schweifen ließ, stach ein Stein heraus. Er war, anders als die anderen, hell, fast leuchtend, hatte nichts von dem Moos oder der Verwitterung, die an den meisten empor kroch. Shaun dachte: „Wieso reinigt die niemand?“ Vor zwei Jahren gab er sich den Ruck und entschied sich, neben dem 9-5-Job, noch seine Dienste als Grabstein-Reiniger anzubieten.

© Privat Shaun Tookey verdient sich zusätzliches Geld als Grabsteinreiniger

Seitdem hat er nicht nur mehr als 300 Steine in seiner Freizeit gereinigt. Sein Instagram-Account „The Grave Cleaner“ hat 45.000 Follower und manche seiner TikTok-Videos wurden 3 Millionen Mal angesehen. Die Nebenjob-Nation Auch wenn sein Metier besonders ist: Der 32-jährige Shaun ist in Großbritannien keine Ausnahme. Eine aktuelle Umfrage der Buchhaltungsfirma Sage ergab, dass fast die Hälfte der Briten (47 Prozent) ein zweites Einkommen hat; zehn weitere Prozent sind zudem aktiv auf der Suche.

Während sich in den englischen Hauptstraßen immer noch kleine Läden wie auf einer Perlenkette aneinanderreihen: die Ära der Briten als Shopbesitzer - der „nation de boutiquiers“ wie Napoleon geurteilt haben soll - scheint vorüber. Heute sind die Briten vielmehr zu „Side Hustler“ geworden: Sie setzen auf Projekte, die sie in den Randzeiten und oft von zu Hause aus erledigen können; sie verkaufen digitale Produkte, geben Nachhilfe, testen Apps, bieten sich als Hundesitter an oder schreiben Pressetexte.

© Getty Images/swissmediavision/istockphoto

Der Umfang ist dabei ganz unterschiedlich: Die 33-jährige Holly( @HollysLittleLife auf TikTok) verkauft gebrauchte Kleidung auf Vinted, um die notwendigen 4.000 Pfund für den Familienurlaub zusammenzusparen. Baumpfleger Shaun konnte sich durch den Nebenberuf die Anzahlung für den Kredit leisten. Und die Britin Rosie Macpherson erzählte The Sun, dass sie durch ihren Influencer-Hund Winnie 200.000 Pfund dazuverdienen konnte. Autorin Lucinda Hawksley arbeitet wiederum nebenbei als Uni-Dozentin: „Das größte Problem bei einer Karriere als Autorin ist, dass der Vorschuss niemals auch nur annähernd die Lebenshaltungskosten für die Zeit deckt, die man für die Recherche und das Schreiben eines Buches benötigt.“

Weniger Bürokratie Die britische Regierung will nun zumindest die Bürokratie erleichtern: Wer bis zu 3.000 - statt wie bisher 1.000 - Pfund (umgerechnet 3.566 bzw. 1.188 Euro) mit seinem Nebenjob dazuverdient, muss keine Steuererklärung mehr abgeben. „Das bedeutet aber nicht, dass diese Unternehmer weniger Steuern zahlen“, erklärt Laura Suter von der Investment Plattform AJ Bells, „sondern nur, dass sie für diese Einkünfte keine Selbstveranlagung abgeben müssen.“ Trotzdem sollen 300.000 Personen davon profitieren. Auch Auslandsösterreicher lassen sich hier übrigens vom Start-up-Geist anstecken: Als Agentur-Chefin Stephanie Sadjak bei einem Networking-Event in London Foodblogger und Branding-Spezialist Philipp Ertl traf, erkannte sie schnell das Potenzial für eine Zusammenarbeit.

© Privat Stephanie Sadjak und Philipp Ertl gründeten ein Salatdressing-Label

In einer Zeit, in der die Nachfrage nach einfachen, veganen Produkten wuchs, gründeten sie Dressini, ein Tahini-Salatdressing-Label. „Tahini, eine Paste aus Sesamkernen, ist extrem gesund“, erklärt Philipp Ertl. „Sie ist reich an Mineralien, Calcium, Proteinen.“ Die beiden brachten das Dressing in drei Geschmacksrichtungen (Kräuter-Knoblauch, Kurkuma, Rote Rüben) auf den Markt und schafften es damit sogar ins Sortiment der angesehenen Supermarktkette „Whole Foods“. Nutzwert für den Hauptberuf Auch wenn Stephanie Sadjak und Philipp Ertl die Dressini-Produktion 2023 aufgrund der Lebenskostenkrise, Lieferschwierigkeiten nach Brexit und Ressourcenmangel infolge des Ukraine-Kriegs einstellen mussten, ziehen sie eine positive Bilanz: „Normalerweise arbeiten wir mit Klienten“, sagt Philipp Ertl. „Damals waren wir selbst Kunde – das hat uns geholfen, unsere Klienten besser zu verstehen.“ Ebenso zieht Lucinda Hawksley einen Mehrwert aus ihrem Nebenjob. Die Autorin lehrt unter anderem Kreatives Schreiben an der Universität Cambridge: „Und jedes Mal, wenn ich einen Schreibkurs gebe, ertappe ich mich dabei, wie ich mich mit neuem Elan wieder an mein eigenes Schreiben mache.