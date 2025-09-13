Viel wurde getan, um die Teilzeit salonfähig zu machen

Man muss sagen: Es wurde viel getan, um die Teilzeitgesellschaft in Österreich salonfähig zu machen. Bis hin zu jenem Punkt, an dem wir jetzt stehen: Nicht nur Menschen mit Betreuungspflichten oder anderen, veritablen Gründen, arbeiten temporär weniger. Die Teilzeit ist zu einem Lifestyle geworden: Wer kann, der tut.

Und es können erstaunlich viele. 31,5 Prozent aller Erwerbstätigen bzw. 51,6 Prozent aller erwerbstätigen Frauen. Das geht sich für so viele aus, weil es sich finanziell abbilden lässt – wir erleben gerade den größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit, weil die Babyboomer ihren Reichtum weitergeben. Eben diese Babyboomer haben aber auch vorgezeigt, dass viel Arbeit und wenig Zeit nicht unbedingt glücklich machen.