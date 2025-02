Diese Studien boomen – aber sind die Absolventen auch gefragt?

Und wie schaut es an den öffentlichen Universitäten aus? Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung bietet hier Einblicke in die vergangenen fünf Jahre. Und stellt einige boomende Studien vor.

Etwa in Österreichs Fachhochschulen, wo Studien wie „ Creative Computing “ seit 2021 knapp 100 neue Studierende begrüßen durften (von 72 auf 173). Einen prozentuell großen Sprung machte auch „ Smart Automation “ mit 389 Prozent (die Zahl stieg von neun auf 44 Studis). Auffallend ist auch die Medizin-, Gesundheits- und Sporttechnologie , die einen Zuwachs von 242 Prozent hatte (von 38 auf 130), sowie „ Smart Building Technologies “ mit einem Plus von 185 Prozent (von 13 auf 37 Studis).

Und fragt zunächst die Statistik Austria . In diesem Fall lag eine solche Analyse nicht vor. Aber aus den zur Verfügung gestellten Hochschuldaten der Statistik Austria lassen sich dennoch so manche Aufwärtstrends herauslesen.

Dazu kann auch Jutta Perfahl-Strilka mehr erzählen. Als CEO der Karriereplattform hokify weiß sie, was sich im Lebenslauf aktuell gut macht. Im Bereich Digitalisierung und Datenmanagement wird man als Jobsuchender auf jeden Fall fündig, sagt sie. „85 Prozent der Firmen nutzen KI, aber nur 25 Prozent arbeiten intensiv am Datenmanagement.“ Ein großes Versäumnis, wie sie meint. „Daten sind die Basis der Künstlichen Intelligenz. Wir brauchen unbedingt Personen, die Businessdaten verstehen und verwerten können. Das ist ein absoluter Zukunftsberuf“, ist Jutta Perfahl-Strilka sicher.

Ein Trend, den Wilfried Gansterer , Dekan der Informatik-Fakultät an der Uni Wien , bemerkt. „Bei uns war der Andrang so hoch, dass wir im Bachelorstudium eine Zugangsbeschränkung einführen mussten. Wir konnten mit unseren Ressourcen nicht mehr nachkommen“, berichtet er. Neu sei das jedoch nicht. In der Informatik komme es immer wieder zu großen Trendbewegungen, die sich aber nach einiger Zeit wieder normalisieren, erklärt Gansterer.

Seit dem Wintersemester 2020 ist die Studierendenanzahl in der Informatik auf insgesamt 3.657 gestiegen. Ein Zuwachs von 47,5 Prozent. Dazu zählen etwa Studienrichtungen wie „Software Engineering“, „Internet Computing“ und eben auch das „AI“-Studium an der JKU.

Biomedical-Engineering

(Human-)Medizin-Interessierte, die es nicht in ärztliche Berufe zieht, würden sich häufig für das „Biomedical Engineering“-Studium entscheiden – oder, falls sie sich an der JKU inskribieren, für „Medical Engineering“. So erklärt sich jedenfalls Werner Baumgartner, Institutsleiter an der Kepler-Uni, den hohen Studienandrang. „Ich nehme stark an, dass wir auf der Medizin-Welle mitreiten“, fasst er seine Theorie zusammen. Uniübergreifend ist seit 2020 die Zahl an Studierenden um 53 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei 693 Studis.

Baumgartner beschreibt das Studium außerdem als sehr technisch. Man beschäftigt sich unter anderem mit der Herstellung von medizinischen Geräten sowie Produkten und forscht auch an neuen Therapie- sowie Diagnoseverfahren. Alles im „Dunstkreis der Medizin“, sagt er.

Laut Jutta Perfahl-Strilka fällt das Studium unter die Kategorie „MINT, Automatisierung, Technik und Mechatronik“. Also ein absoluter Dauerbrenner am Arbeitsmarkt, sagt sie. Vor allem, wenn man sich für einen systemerhaltenden Job entscheidet. „Auch Wartung, Sicherheit, Transport, Logistik: Alles, was infrastrukturell notwendig ist, wird künftig sehr gefragt sein.“

Technik-Bachelorabsolventen blicken auf ein Einstiegsgehalt von 3.000 bis 3.500 Euro brutto im Monat. Mit einem Master sind bis zu 4.000 Euro brutto monatlich möglich.