In Österreich noch zu modern: Diese App macht nun im Ausland Umsatz

Secondhand-Ware soll einfacher und schneller verkauft werden. Mit dieser Idee baut Gründerin Anna Greil ihr neues Start-up Minimist auf. Entscheidend sei dafür nicht nur eine klare Vision, sondern vor allem ein Team, das diese Vision teilt, sagt sie dem KURIER. Genau das scheint Greil mit Minimist gefunden zu haben. Gegründet wurde das Start-up 2024 von Stephan Hofmann. 2025 kamen Greil und Robert Damian dazu. Neben AINOVO und constrct ist Minimist bereits das dritte Investment von WU Ignite Ventures – Beteiligungsgesellschaft. „Was uns besonders freut, ist, dass alles in Rekordzeit über die Bühne gegangen ist: Vom Erstkontakt bis zur Vertragsunterschrift hat es gerade einmal zweieinhalb Wochen gedauert“, sagt Rudolf Dömötör, Direktor des WU Entrepreneurship Centers.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tessa Viktoria Kutsam

KURIER: Minimist ist nicht Ihr erstes Start-up. Sie haben bereits die Kleidertausch-Plattform „Uptraded“ gegründet – wie kam es dazu? Anna Greil: Durch Zufall. Ich bin in einem kleinen Dorf in Tirol aufgewachsen, und meine Eltern hatten ganz normale Jobs. Mir war das Gründen also nicht in die Wiege gelegt. Ich dachte immer, dass ich Wirtschaft studieren und danach als Buchhalterin arbeiten werde. Während eines Auslandssemesters hatte ein Freund die Idee für Uptraded und wollte mich dabei haben. Dann ist es irgendwie passiert und ist viel größer geworden, als wir anfänglich gedacht haben. Fünf Jahre waren Sie bei Uptraded dabei – woran ist die Firma letztlich gescheitert? Ich dachte immer, Start-ups müssen ganz dramatisch scheitern. Das war bei uns anders. Wir haben ziemlich früh erkannt, dass es immer schwieriger wird. Deshalb haben wir mit allen offen kommuniziert, auch mit den Investoren und ihnen einen Teil ihres Investments zurückgezahlt. Was würden Sie rückblickend anders machen? Ich glaube, ich hätte damals nicht viel anders machen können. Oft versteht man es erst, wenn man es falsch gemacht hat. Das gehört dazu und ist auch völlig okay. Ich bin froh, dass ich all diese Fehler gemacht habe, weil das jetzt so tief in mir verankert ist, dass ich sie nicht noch einmal machen werde. Rückblickend würde ich aber mehr auf mein Bauchgefühl hören.

Kooperation WU Ignite Ventures & KURIER starten eine Kooperation: Das Ziel ist es, die Ideen junger Gründer zu präsentieren und die Arbeit der heimischen Start-ups in den Medien sichtbarer zu machen.



WU Ignite Ventures und der KURIER wollen Start-ups schon im frühen Gründungsstadium begleiten, ihnen eine Bühne bieten und Möglichkeiten zur Vernetzung geben. Der KURIER setzt dazu wöchentlich Schwerpunkte in der Berichterstattung.



Updates: Das Constructiontech-Start-up constrct ist Rising Star in der Kategorie „PropTech & Real Estate“ bei den EY Scaleup Awards. Außerdem hat das Gründer-Duo auch eine Nominierung unter den Top 10 Start-ups im Cluster „Technik“ erhalten.