Staffelübergabe beim RBI-Sommerempfang

Der Sommercocktail der Raiffeisen Bank International (RBI) im Palais Liechtenstein hat schöne Tradition. Diese Woche war er noch ein bisschen besonderer als sonst. Knapp 1.000 Gäste versammelten sich, unter ihnen viele Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft, um zu begrüßen und zu verabschieden.

Im Rahmen des Sommercocktails wurde nämlich der amtierende RBI-CEO Johann Strobl vom Aufsichtsratsvorsitzenden der RBI und Raiffeisen Generalanwalt Erwin Hameseder verabschiedet. Hameseder würdigte in seiner Laudatio insbesondere Strobls umsichtige Handlungsweise in herausfordernden Zeiten, dank derer dieser Ende Juni eine gut aufgestellte internationale Bank in die Hände von Michael Höllerer, aktuell Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, übergeben kann. Gleichzeitig hieß Erwin Hameseder Michael Höllerer als zukünftigen CEO der RBI willkommen.