Effizienz im Job, Effektivität im Gym: Der Trainingsplan für Topmanager

Schwimmen und Berge: Agatha Kalandra fordert sich selbst mehrmals pro Woche. Sport ist ein Teil ihres Lebens, an möglichst vielen Tagen. „Ich gehe schwimmen, so oft es geht“, erzählt sie. Das gilt für den Sommer. Im Winter ist sie leidenschaftliche Bergsportlerin, „da bin ich „fast jedes Wochenende in den Bergen unterwegs zum Skifahren.“ Gerne mache sie all’ ihren Sport alleine: „Ich bin dabei wie in Trance, werde ganz ruhig, vor allem beim Schwimmen. Und ich denke beim Sport an möglichst wenig – und nur manchmal ans Business.“

Agatha Kalandra ist Partnerin und als Vorstandsmitglied Leiterin des Bereichs Clients & Markets PwC Österreich.