Weniger Nachfrage: Stellenausschreibungen für Experten nehmen ab

Experten sind weniger gefragt, heißt es im aktuellen Hays-Spezialisten-Index. Der Personalvermittler sammelt jedes Quartal sämtliche Stellenanzeigen und analysiert, in welchen Bereichen nach Spezialisten gesucht wird – von Online-Jobbörsen über Tageszeitungen bis hin zur Businessplattform Xing. Experten-Nachfrage geht zurück Im zweiten Quartal wird ein Rückgang von gesamt 14 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorquartal vermeldet – und das berufsfeldübergreifend. Experten aus dem Ingenieurwesen, Finanzen, Human Resources (HR), IT, sowie dem Vertriebs- und Marketingumfeld werden demnach weniger häufig gesucht. Besonders auffällig ist der Rückgang im Lebenswissenschaftsbereich. Dort wird ein Minus von 32 Prozentpunkten vermeldet. Die Zahl der Ausschreibungen für Biowissenschafter und Biologen ging um 69 Prozentpunkte zurück. Bei Chemikern waren es 18 Prozentpunkte weniger, bei Qualitätsmanagern zwölf Prozentpunkte weniger.

Aber auch in anderen Tätigkeitsbereichen ist ein klares Minus zu erkennen: Im HR-Bereich war der Nachfragerückgang bei HR-Managern mit 62 Prozentpunkten am höchsten. Zudem wurden weniger Talentmanager, Recruiter und Personalleiter gesucht. Spezialisten aus dem Ingenieurwesen sind zumindest in einigen Fachbereichen weiterhin sehr gefragt. Maschinen- und Anlagenbauingenieure werden beispielsweise stark gesucht (37 Prozentpunkte), ebenso Qualitätsingenieure (25 Prozentpunkte). Weniger gefragt waren hingegen unter anderem Elektroingenieure (41 Prozentpunkte) und Bauingenieure (32 Prozentpunkte). Überraschend ist hingegen die Situation in der IT: Laut Hays konnte dort kein einziger Bereich ein Plus erzielen. Am stärksten war der Rückgang bei IT-Security-Spezialisten(23 Prozentpunkte).