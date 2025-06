Empfiehlt es sich also mit einem höheren Abschluss in die Pflege einzusteigen?

Wolfgang Sissolak: Die Covid-Pandemie hat kurzfristig mehr Aufmerksamkeit gebracht, der Trend hat sich aber leider nicht gehalten. Das Schwierige ist, die Vielfalt des Pflegeberufs darzustellen. Pflege wird oft ausschließlich mit Körperpflege gleichgesetzt, was zwar ein großer Bestandteil der Berufsgruppen ist, aber bei weitem nicht der einzige. Wenn man sich die höherqualifizierten Berufe in der Pflege anschaut, etwa den gehobenen Dienst, gehen die Aufgaben von Infusionszubereitungen für Chemotherapien bis hin zu hochkomplexen Wundbehandlungen. Diese Pflegekräfte haben über eine Expertise, die jener von Medizinern in nichts nachsteht.

Wir versuchen, unsere Auszubildenden anders abzuholen und besser zu begleiten. Etwa mit Praxis-Pädagogen. Das sind Mitarbeitende, die wir in der Praxis freistellen, damit sie sich hauptberuflich den Auszubildenden und neuen Mitarbeitenden widmen können. Außerdem haben wir ein Projekt am Ende der Ausbildung. Bei diesem übernehmen berufsjunge Menschen eigenständig die Verantwortung über eine Station. Auf diese Weise erleben und lernen sie die Komplexität, die dahinter steckt.

Praxis und intensive Betreuung sind also der Schlüssel?

Die Hälfte der Ausbildungszeit findet in der Bildungseinrichtung statt, die andere Hälfte in der Praxis. Im vergangenen Jahr haben wir in unseren Einrichtungen fast 600.000 Stunden nur praktisch ausgebildet. Das ist auch die Problematik, in der wir uns befinden. Wir bauen massiv Bildungsplätze aus, haben aber nicht plötzlich doppelt so viele Krankenhäuser. Wir brauchen funktionierende Stationen, Krankenhäuser, Pflegeheime und Hauskrankenpflege, damit man Auszubildende mitnehmen und ihnen die Fertigkeiten beibringen kann.

Wie eng wird es denn für die Auszubildenden in den Krankenhäusern?

In Wien und Oberösterreich wurden die rund 2.000 Pflegeausbildungsplätze pro Jahr um zehn Prozent erhöht. Wir sind an einem Punkt, an dem ich nicht glaube, dass es uns mit dem bestehenden System gelingt, das unterzubringen, was auf uns zurollt.

Jährlich werden immer mehr Pflegekräfte gebraucht. Wie will man den Bedarf langfristig decken?

Bis 2040 wird die Zahl der über 80-Jährigen um 198 Prozent steigen. Wenn wir an unserem System nichts ändern, werden wir mit der aktuellen Ausbildungsrate den Bedarf niemals decken können. Da hilft es auch nicht, noch einen Klassenraum zu bauen oder ein weiteres Projekt zu starten. Diese Plätze werden leer bleiben, weil es nicht genug junge Menschen gibt. Recruiting aus Drittstaaten wird notwendig sein. Aber das ist nur eine Maßnahme. Technik, Robotik, Prozessunterstützung und die richtigen Menschen zu begeistern, all das wird es zusätzlich brauchen.