Pflegebedarf bis 2050: Tausende Pflegekräfte werden benötigt

Am 12. Mai feierte man weltweit den Tag der Pflegenden – ein Anlass, um nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Personenbetreuer zu ehren, sagt Harald G. Janisch, WKW-Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, anlässlich des Feiertags. „Sie sind eine der tragenden Säulen unseres Gesundheitssystems.“ Aktuell arbeiten in Österreich laut Sozialministerium 127.000 Personen im akutstationären Bereich oder in der Langzeitpflege und -betreuung. Künftig wird jedoch deutlich mehr Pflegepersonal benötigt – längst spricht man von einem Pflegenotstand.