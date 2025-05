Neue Führungsgeneration: So ticken die jungen Chefs

In den Führungsetagen gibt es einen Clinch – nur ist das nicht allen an der Spitze bewusst. Das zeigt eine Studie des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM). In der aktuellen Ausgabe des „Voices of the Leaders of Tomorrow“-Reports wurden 808 unter 35-jährige Nachwuchstalente (die sogenannten „Leaders of Tomorrow“) und 275 erfahrene Topmanager aus international umsatzstarken Unternehmen befragt. Es ging um ihre Einschätzung der Krisen und was globale Veränderungen von Führungskräften abverlangen. Und wie so oft gehen die Meinungen der Generationen stark auseinander.