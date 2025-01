Mutlose Generationen: Warum sie verlernt haben, Risiken einzugehen

Die Jungen haben Angst. Angst vor dem Klimawandel, den Weltkrisen, der Zukunft – und Sonntagabend vor der anstehenden Arbeitswoche. Es fehle ihnen an Mut und Zuversicht, heißt es unter anderem in der WEconomy-Generationsstudie, dem „World Happiness Report“ sowie den Trendstudien von Simon Schnetzer. Dabei sind Krisenzeiten nichts Neues. Warum belastet all das aber die Jugend stärker als die Generationen vor ihnen?

Ali Mahlodji ist Unternehmer, Keynote-Speaker und Jugendbotschafter. Sein Job ist es, Bundespräsidenten, Führungskräften und Schülerinnen und Schülern zuzuhören. Sein Fazit: „In der heutigen Welt kann man fast nicht mehr mutig sein.“