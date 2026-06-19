Ein Sommernachtskonzert mit Standort-Diskussion

„Über Jahrzehnte haben wir in Europa Energie eingekauft. Sie kam zuverlässig, sie kam günstig. Aber was passiert, wenn der Lieferant einmal andere Pläne hat? 2022 haben wir die Antwort bekommen. Wir haben gelernt, was Abhängigkeit kostet, wenn sie schlagend wird. Meine Sorge ist ein bisschen, dass wir denselben Fehler gerade ein zweites Mal machen. Diesmal im digitalen Raum.“ Mit diesen Gedanken eröffnet Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, am Donnerstag Abend einen Empfang zum Thema „Standort und KI: Was den Mittelstand jetzt zukunftsfähig macht“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © eap.at Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, eröffnete den Abend im Apothekertrakt Schönbrunn mit einer Keynote.

Raiffeisen Continuum, vertreten durch die Geschäftsführer Karin Anzola und Boris Pelikan, lud im Vorfeld des Sommernachtskonzerts (Preview) der Wiener Philharmoniker in den Apothekertrakt von Schloss Schönbrunn. 300 Gäste aus Wirtschaft, Industrie und Recht folgten der Einladung. Im Zentrum der Veranstaltung stand die unbequeme Frage, ob Österreich und Europa beim Thema KI abhängig von den USA und China bleiben wollen – oder ob der Standort Österreich selbst mutig genug ist, die Zukunft mitzugestalten. Thomas Arnoldner, Deputy CEO der A1 Telekom und Co-Vorsitzender der Taskforce KI der Industriellenvereinigung, sagt dazu bei der Podiumsdiskussion: „Wenn wir wollen, können wir in Österreich und Europa etwas bewegen. Die Frage ist nur, wie sehr wollen wir das tatsächlich beim Thema digitale Souveränität?“ Seine These: Österreich muss wollen. Einerseits, um mehr Unabhängigkeit zu gewinnen, andererseits um den Wirtschafts- und Industriestandort zu fördern.

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