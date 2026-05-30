Soziologin: "Singles werden ein bisschen bemitleidet“

Alleinstehende sind nicht nur einem größeren finanziellen Druck ausgesetzt, sondern auch gesellschaftlichen Erwartungen. Noch immer gilt die Paarbeziehung für viele als Ideal eines erfüllten Lebens. Oder verändert sich dieses Bild allmählich? Soziologin Barbara Rothmüller forscht an der Sigmund Freud PrivatUniversität zu Gesundheit Gender, Sexualität – und hat Antworten.

KURIER: Single-Sein ist teuer, das ist ein klarer Nachteil. Aber bleibt es beim Geld – oder hat Alleinsein auch soziale Folgen?

Barbara Rothmüller: Singles werden schon ein bisschen bemitleidet. Es gibt nach wie vor die Vorstellung, dass ein erfülltes Leben eine funktionierende Paarbeziehung voraussetzt – ob diese Beziehung dann besonders glücklich ist, interessiert oft gar nicht so sehr.

Erlebt jeder Single diesen Druck gleich?

Das ist schwierig zu beantworten. Es hängt davon ab, wie alt man ist, wo man lebt und welches Geschlecht man hat. Ist man jedoch länger Single, wird es aber sicherlich nach wie vor thematisiert.

Also muss man sich als Single noch immer rechtfertigen?

Man nimmt oft an, dass „Single“ nur eine vorübergehende Phase ist. Wenn jemand hingegen länger in einer Beziehung ist, wird das meist als stabil wahrgenommen – als wären die Personen im Leben angekommen. Bei einem Single denkt man das eher nicht. Die Erwartung ist hier vielmehr, dass es langsam Zeit wird, jemanden zu suchen. Man ist da schon einem gewissen Druck ausgesetzt, sich dafür rechtfertigen zu müssen.