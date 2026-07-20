Mehr Belastbarkeit? Warum Firmen jetzt mehr Resilienz fordern

Fragt man Arbeitgeber, welche Fähigkeiten sie sich von ihren Mitarbeitern wünschen, fallen schnell Begriffe wie Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft – aber auch Resilienz. Warum es ausgerechnet jetzt mehr Widerstandskraft im Beruf braucht und wann aus Belastbarkeit ein Risiko für die eigene Gesundheit wird, erklärt Moderatorin, Unternehmerin und Gründerin Nina Kraft.

KURIER: Arbeitgeber wünschen sich anpassungsfähige und resiliente Mitarbeiter – was bedeutet das konkret im Berufsalltag?

Nina Kraft: Viele haben eine andere Vorstellung vom Begriff Resilienz: dass es heißt, einen Schutzschild aufzuziehen, der einen unverwundbar macht. Ich vergleiche das aber bildlich ganz gern mit einem guten Fahrwerk. Man bemerkt die Schlaglöcher auf der Straße trotzdem, aber man kommt nicht ins Schleudern. Beruflich heißt das, Rückschläge, Kritik und Drucksituationen nicht einfach wegzulächeln, sondern sie zu spüren, wahrzunehmen, zu verarbeiten und dennoch handlungsfähig zu bleiben.

Warum ist das Thema aktuell so zentral?

Wir leben in einer Zeit, in der sich die Spielregeln monatlich, wenn nicht sogar täglich ändern. Auf diesen Wandel reagieren viele sehr sensibel, weil sie eben nicht die richtigen Werkzeuge für den Umgang damit haben. Da kommt einiges zusammen, und mir kommt es so vor, als ob man sich hinter einem Begriff (Anm.: Resilienz) versteckt.