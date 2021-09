Überlebenskampf: Wie ein Reisebüro-Betreiber die Krise überstehen will

Richard Senft hat harte Monate hinter sich. Er betreibt ein Reisebüro in Wien, das sich auf Fernreisen spezialisiert hat und beschäftigt rund zehn Mitarbeiter. In den vergangenen Monaten lag das Geschäft allerdings brach, seine Angestellten muss er nach wie vor in der Kurzarbeit halten. „Die Touristik ist eine anfällige Branche, das ist keine Neuigkeit. Wir haben in den vergangenen Jahren auch schon einige Tiefpunkte überstanden. Aber die Corona-Krise stellt das noch einmal in den Schatten“, sagt er.

Geschäft mit Fernreisen liegt brach

Denn während in Europa mit den sinkenden Inzidenzzahlen die Grenzen wieder öffneten und Urlaub dort wieder nahezu uneingeschränkt möglich ist, ist das Geschäft mit Fernreisen nach wie vor fast völlig eingebrochen. „Für uns hat der für die Touristik eigentlich gute Sommer keinen Unterschied gemacht. Fernreisen stehen aktuell nicht hoch im Kurs bei der Bevölkerung.“

Das liege zum einen natürlich an den drastischen Reisebeschränkungen außerhalb Europas. Zum anderen merke er aber auch, dass sich die Leute aufgrund der aktuell unsicheren Lage nicht trauen, Fernreisen zu buchen. „Das alles führt dazu, dass es uns aktuell beinahe unmöglich gemacht wird, ein wirklich darstellbares Produkt präsentieren und auch verkaufen zu können“, sagt Senft.

Hoffnung auf zwei Projekten

Eine schwierige Lage, die sich auch in den kommenden Monaten kaum ändern wird, wie der Reiseexperte meint. Die Aussichten für den Herbst seien vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen alles andere als rosig für die gesamte Branche. Bei Enjoy Reisen setzt man die ganze Hoffnung deshalb vor allem auf ein Projekt: „Für den Herbst haben wir die Weltausstellung in Dubai, die am 1. Oktober beginnt, im Portfolio. Die Emirate haben tolle Sicherheitskonzepte und wir sind dort gut vernetzt. Insofern glaube ich, dass sich das gut verkaufen wird.“ Ebenso wie die Malediven. „Die Malediven sind, was Corona betrifft, in der Vorstellung der Kunden so etwas wie eine Insel der Seligen. Die Menschen fühlen sich sicher, dort hinzufliegen.“