Warum vernachlässigen wir die Raumluft am Arbeitsplatz?

Eine gesunde Raumluft führt bei über 60 Prozent von 1.008 Befragten zu einer Steigerung der Konzentration, Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens und macht auch noch munter – das ergibt eine neue Studie, die von der Branchenvertretung Zukunft Luft Austria in Auftrag gegeben wurde. Was man unter gesunder Raumluft versteht und wie sich diese herstellen lässt, erklärt Samantha Stangl, ZULuft-Austria-Vorständin.

Samantha Stangl: Die Studie hat gezeigt, dass 88 Prozent der Erwerbstätigen sagen, dass die Raumluft wichtig bis sehr wichtig ist. Die Temperatur muss passen, die Luftfeuchtigkeit. Ich persönlich bin sehr empfindlich bei der CO 2 -Konzentration. Ist die zu hoch, merke ich, ich werde müde und unkonzentriert.

Wie sehr wird auf die Raumluft geachtet? Es gibt schließlich eine Arbeitsstättenverordnung, in der das Raumklima und somit Spannen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit geregelt sind.

Wir schauen da leider noch nicht so konzentriert darauf, da gibt es andere Länder in Europa, die Vorreiter sind und schon engere Regelungen vorgeben als wir in Österreich. Deswegen ist es ein großes Thema für uns, der Innenraum-Luftqualität den Stellenwert zuzuordnen, den sie auch verdient hat. Gesunde Luft ist kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis.

Wann ist die Luft tendenziell besser am Arbeitsplatz? Im Sommer oder Winter?

In den Übergangszeiten, also genau dazwischen. Raumlufttechnische Anlagen helfen natürlich, die können ganzjährig eine sehr gute Luftkonditionierung herbeiführen. Da gehört dazu: Luftaustausch, also frische Luft hinein, eventuell sogar gefiltert, um die Feinstaubbelastung im Innenraum zu reduzieren. Temperieren, be- und entfeuchten, damit die Luftfeuchtigkeit die richtige Konzentration hat.