Pop, Rock und Techno? Warum eine FH ein Musikalbum veröffentlicht

FHSTP Sampler

Bands, Solo-Sänger, von Hard Rock über Electro bis Pop: Die Vielfalt des neuen Albums soll groß sein: "Es freut uns besonders, dass Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen beteiligt haben. Neben Songs aus den Medienstudiengängen haben Studierende aus den Bereichen Informatik, Security und Soziales Tracks eingereicht", so Peter Hackl-Lehner, Lektor und Forschungsassistent an der FH St. Pölten.

Durch die Veröffentlichung entstehe für die Studierenden die Möglichkeit auf einen Zugang zu einem eigenen "Spotify for Artists" bzw. "Apple Music for Artists" Account. Zusätzlich wird die Musik im Radio gespielt, heißt es in der Aussendung der FH. "Eine Release-Nummer und die öffentliche Aufführung der produzierten Songs sind die beiden Voraussetzungen für eine AKM-Registrierung. Der Sampler bietet den Studierenden also eine tolle Möglichkeit, ihre eigene Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen", erklärt auch Andreas Büchele, Tonmeister und Dozent an der FH St. Pölten.

Die Songs sind auf allen gängigen Streaming-Plattformen abrufbar. Etwa unter Spotify, Prime Music, Apple Music, YouTube Music. Der Album Titel lautet: FHSTP Sampler und kann in Vinyl kann auch in der FH-Bibliothek ausgeliehen werden.

