Partnersuch-Pionierin: "Männer wollen nun Frauen auf Augenhöhe"

Es müssen sich die Richtigen zusammentun, um ein Lebensmodell zu finden, das beide glücklich macht. Aber was passt zusammen?

An so banalen Dingen wie Größe, Gewicht und Aussehen kann man das nicht aufhängen. Werte, Lebensziele und Visionen sind viel wichtiger. Ich finde, dass sich Gegensätze nicht anziehen, weil die im Alltag wahnsinnig viel Energie kosten. Wenn man mit seinem Partner jeden Tag Diskussionen und Reibereien hat, ist man doch schon völlig erschöpft, bis man in die Firma kommt. Es muss in einer Partnerschaft nicht alles deckungsgleich sein, nein, aber es muss viele Dinge geben, die zusammenpassen. Man will ja harmonisch leben und sich nicht jeden Tag aufreiben.

Wenn es scheitert, wissen Sie dann die Gründe?

Ich bekomme nach dem ersten Date ein Feedback von beiden, wie es gelaufen ist. Dann bin ich draußen, und die beiden müssen schauen, dass sie das so gut wie möglich machen. Woran es scheitert? Dass die Schmetterlinge nicht fliegen. Manchmal bekomme ich das Feedback: total nett, könnte meine Schwester sein, aber das Gefühl stellt sich nicht ein. Das ist dann natürlich schade, aber da kann man nichts machen. Man muss sich verlieben. Wobei: Liebe muss auch wachsen.