Österreichs beste Junior Companies

In Österreich gibt es zahlreiche Initiativen, junge Menschen zum Gründen zu motivieren. Darunter die „Youth Entrepreneurship Weeks“, die Gründungsgeist an alle Mittelschulen bringen will. Der „Changemaker Markttag“ für Volksschulkinder. Und die „Junior Company“, ein Schulprogramm des Vereins Junior Achievement Austria, das vergangene Woche die besten Jung-Firmen des Landes kürte. Im Schuljahr 2025/’26 gründeten 5.700 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren 603 Unternehmen für die Dauer eines Schuljahres. Neun Landessieger stellten sich dem Bundesfinale in der Wirtschaftskammer Österreich mit professionellen Pitches.

Mit wenigen Punkten Abstand holte sich „Kippe’s“, die Junior Company der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt den Sieg. Die Gründerinnen und Gründer entwickelten einen innovativen Taschen-Aschenbecher, der Umweltverschmutzung unterbinden soll. Die HTL Mössingerstraße wird Österreich Anfang Juli beim europäischen Wettbewerb in Riga vertreten.

Platz zwei ging an einen clever designten Skistockhalter der HAK Liezen und Platz drei an die HTL Dornbirn für ihre Spitzenunterwäsche mit Wärmefunktion zur Schmerzlinderung.