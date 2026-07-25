Applaus und Anerkennung für Österreichs Wirtschaft

Österreichs Wirtschaft ist gefordert: Digitalisierung, Ressourcenknappheit, geopolitische Krisen sowie Energie- und Umweltfragen belasten Unternehmen quer durch alle Branchen. Trotzdem bleiben viele heimische Betriebe am Ball, stellen sich den Herausforderungen – und behaupten sich auch in diesem anspruchsvollen Umfeld.

KURIER HERMES

Gegründet wurde der Preis 2015 von Kommerzialrat Gerhard Schlögel. „Ich habe immer gesehen, wie viel Innovation und wirtschaftlichen Erfolg es bei den heimischen Firmen gibt. Diese Leistungen muss man würdigen“, erklärt er. „Gerade in schwierigen Zeiten beweist die österreichische Wirtschaft, wie herausragend sie ist.“ Ihr gebührt eine Bühne.

Das sieht auch der KURIER so. Nach einer langjährigen Partnerschaft übernahm der KURIER die Marke HERMES komplett. „Das passt perfekt in unser Portfolio“, erklärt KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl. „Wir werden im November im Rahmen einer Gala-Nacht der österreichischen Wirtschaft die Spitzenleistungen der Unternehmen auszeichnen. Als Wirtschafts-Leitmedium im Land bringen wir den HERMES in eine neue Ära.“

Ausgewählt werden die Gewinner in den Kategorien streng nach ihren bilanzierten Wirtschaftskennzahlen. Die Preise werden in den Kategorien Dienstleistungen, Familien-Unternehmen, Frauen geführte Unternehmen, Handel, Industrie, International und Logistik (siehe dazu auch Kästchen unten) vergeben. Zusätzlich stehen zwei zentrale Zukunftsthemen im Fokus: Die Sonderkategorien Klimaschutz und Innovation.

500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft kommen am 6. November für den KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS in die Wiener Hofburg. Die Gala wird auch Austausch, Vernetzung und Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich bieten.