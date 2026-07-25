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KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS.

Applaus und Anerkennung für Österreichs Wirtschaft

Österreichs Unternehmen sind spitze. Ihre Erfolge und Exzellenz werden am 6. November bei der großen Wirtschaftsgala in der Hofburg geehrt.
25.07.2026, 05:00

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Aufmacher

Österreichs Wirtschaft ist gefordert: Digitalisierung, Ressourcenknappheit, geopolitische Krisen sowie Energie- und Umweltfragen belasten Unternehmen quer durch alle Branchen. Trotzdem bleiben viele heimische Betriebe am Ball, stellen sich den Herausforderungen – und behaupten sich auch in diesem anspruchsvollen Umfeld.

Genau diese Leistungen rückt der KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS ins Rampenlicht.

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und HERMES-Gründer Gerhard Schlögel (v. li.).

Die Bewerbung ist kostenlos und bis 18. September via QR-Code oder unter hermes.kurier.at möglich.

Unterschiedliche Personen (die Sponsoren) mit Zitat daneben.

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KURIER HERMES

Gegründet wurde der Preis 2015 von Kommerzialrat Gerhard Schlögel. „Ich habe immer gesehen, wie viel Innovation und wirtschaftlichen Erfolg es bei den heimischen Firmen gibt. Diese Leistungen muss man würdigen“, erklärt er. „Gerade in schwierigen Zeiten beweist die österreichische Wirtschaft, wie herausragend sie ist.“ Ihr gebührt eine Bühne.

Das sieht auch der KURIER so. Nach einer langjährigen Partnerschaft übernahm der KURIER die Marke HERMES komplett. „Das passt perfekt in unser Portfolio“, erklärt KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl. „Wir werden im November im Rahmen einer Gala-Nacht der österreichischen Wirtschaft die Spitzenleistungen der Unternehmen auszeichnen. Als Wirtschafts-Leitmedium im Land bringen wir den HERMES in eine neue Ära.“

Ausgewählt werden die Gewinner in den Kategorien streng nach ihren bilanzierten Wirtschaftskennzahlen. Die Preise werden in den Kategorien Dienstleistungen, Familien-Unternehmen, Frauen geführte Unternehmen, Handel, Industrie, International und Logistik (siehe dazu auch Kästchen unten) vergeben. Zusätzlich stehen zwei zentrale Zukunftsthemen im Fokus: Die Sonderkategorien Klimaschutz und Innovation.

500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft kommen am 6. November für den KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS in die Wiener Hofburg. Die Gala wird auch Austausch, Vernetzung und Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich bieten.

Jetzt Einreichen

Jetzt läuft die Bewerbungsphase. Bewerbungen für den KURIER HERMES Wirtschafts.Preis sind in insgesamt neun Kategorien möglich. Abgefragt werden die wichtigsten Wirtschaftskennzahlen wie Umsatz, EBIT und Mitarbeiterzahl. In den Sonderkategorien Innovation und Klimaschutz stehen Projekte und Initiativen im Mittelpunkt, die das jeweilige Thema voranbringen.

Die Bewerbung ist kostenlos und bis 18. September via QR-Code oder unter hermes.kurier.at möglich.

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