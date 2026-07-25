Applaus und Anerkennung für Österreichs Wirtschaft
Österreichs Wirtschaft ist gefordert: Digitalisierung, Ressourcenknappheit, geopolitische Krisen sowie Energie- und Umweltfragen belasten Unternehmen quer durch alle Branchen. Trotzdem bleiben viele heimische Betriebe am Ball, stellen sich den Herausforderungen – und behaupten sich auch in diesem anspruchsvollen Umfeld.
Genau diese Leistungen rückt der KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS ins Rampenlicht.
Die Bewerbung ist kostenlos und bis 18. September via QR-Code oder unter hermes.kurier.at möglich.
KURIER HERMES
Gegründet wurde der Preis 2015 von Kommerzialrat Gerhard Schlögel. „Ich habe immer gesehen, wie viel Innovation und wirtschaftlichen Erfolg es bei den heimischen Firmen gibt. Diese Leistungen muss man würdigen“, erklärt er. „Gerade in schwierigen Zeiten beweist die österreichische Wirtschaft, wie herausragend sie ist.“ Ihr gebührt eine Bühne.
Das sieht auch der KURIER so. Nach einer langjährigen Partnerschaft übernahm der KURIER die Marke HERMES komplett. „Das passt perfekt in unser Portfolio“, erklärt KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl. „Wir werden im November im Rahmen einer Gala-Nacht der österreichischen Wirtschaft die Spitzenleistungen der Unternehmen auszeichnen. Als Wirtschafts-Leitmedium im Land bringen wir den HERMES in eine neue Ära.“
Ausgewählt werden die Gewinner in den Kategorien streng nach ihren bilanzierten Wirtschaftskennzahlen. Die Preise werden in den Kategorien Dienstleistungen, Familien-Unternehmen, Frauen geführte Unternehmen, Handel, Industrie, International und Logistik (siehe dazu auch Kästchen unten) vergeben. Zusätzlich stehen zwei zentrale Zukunftsthemen im Fokus: Die Sonderkategorien Klimaschutz und Innovation.
500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft kommen am 6. November für den KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS in die Wiener Hofburg. Die Gala wird auch Austausch, Vernetzung und Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich bieten.
- Kategorie Logistik: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und steigender Effizienzdruck verändern die Logistikbranche grundlegend. Als Verbindungsglied zwischen Produkten, Menschen und Dienstleistungen spielt sie eine umso wichtigere Rolle in der heimischen Wirtschaft.
- Kategorie Handel: „Sie steht für die Zukunftsfähigkeit des Handels – in Österreich und darüber hinaus“, sagt Peter Umundum, Sponsor der Kategorie. Der Wirtschaftspreis würdigt Unternehmen, die mit Innovationen und digitalen Lösungen neue Märkte erschließen.
- Kategorie Frauen geführte Unternehmen: „Wir würdigen Unternehmerinnen, die mit Innovationskraft, Führungsstärke und wirtschaftlichem Erfolg Maßstäbe setzen“, so Kategoriensponsorin Judith Porstner. Das fördere die Sichtbarkeit und schaffe inspirierende Vorbilder für kommende Generationen.
- Kategorie Industrie: Die heimische Industrie trägt mit mehr als 50 Milliarden Euro zur österreichischen Bruttowertschöpfung bei. Damit ist sie eine tragende Säule der Wirtschaft und treibt mit Investitionen in Forschung und Produktion technologische Entwicklungen voran.
- Kategorie Familien-Unternehmen: Familienunternehmen sind ein wichtiger Pfeiler der österreichischen Wirtschaft. Sie stärken durch ihre Verbindung zu den Gemeinden die Regionen und investieren in ihre Standorte. Diese Leistungen werden in dieser Kategorie des Wirtschaftspreises abgebildet.
- Kategorie International: „International hat der HERMES Wirtschaftspreis insofern eine große Bedeutung, weil er anerkannt wird – in Europa und über die Grenzen hinaus“, sagt Kategoriensponsor Ulrich Kubinger. „Es ist enorm wichtig, zu zeigen, dass wir im Spitzenfeld mitagieren können.“
- Kategorie Dienstleistungen: Dienstleistungen prägen den wirtschaftlichen Alltag. Sie verbinden Fachwissen mit Kundennähe und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Beschäftigung in Österreich: 2025 arbeiteten 73,1 Prozent aller Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor.
- Sonderkategorie Innovation: Ohne Innovation bewegt sich nichts. Deswegen wird dem Thema auch eine eigene Sonderkategorie für innovative Projekte oder Initiativen gewidmet. „Es geht immer darum, besser und innovativer zu sein als die Mitbewerber“, sagt Thomas Saliger, Sponsor dieser Kategorie. „Das sichert den Vorsprung und auch die Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft.“
- Sonderkategorie Klimaschutz: Auch beim Klimaschutz sind konkrete Lösungen gefragt. Deswegen widmet der KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS Projekten und Initiativen, die Ressourcen schonen und Emissionen reduzieren – kurz: zum Klimaschutz beitragen –, eine eigene Sonderkategorie. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die positive Veränderungen aktiv vorantreiben.
Jetzt Einreichen
Jetzt läuft die Bewerbungsphase. Bewerbungen für den KURIER HERMES Wirtschafts.Preis sind in insgesamt neun Kategorien möglich. Abgefragt werden die wichtigsten Wirtschaftskennzahlen wie Umsatz, EBIT und Mitarbeiterzahl. In den Sonderkategorien Innovation und Klimaschutz stehen Projekte und Initiativen im Mittelpunkt, die das jeweilige Thema voranbringen.
Die Bewerbung ist kostenlos und bis 18. September via QR-Code oder unter hermes.kurier.at möglich.
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