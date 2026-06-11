Österreichs Philanthropen bündeln ihre Kräfte

Am Mittwoch, 10. Juni, luden der Fundraising Verband Austria und der Verband für gemeinnütziges Stiften ins Haus der Philanthropie. Anlass ist der Startschuss für die neue „Initiative Philanthropie“. Für diese schlossen sich heimische Philanthropen mit rund zwanzig Organisationen und Verbänden zusammen, um mehr gemeinnütziges Engagement in Österreich zu fördern. Samira Rauter von Herztraum Immobilien und Investor Siegfried Stepke gaben Einblicke, was philanthropisches Geben für Gemeinwohlanliegen möglich macht, und präsentierten gemeinsam mit Ruth Williams (Fundraising Verband Austria) und Günther Lutschinger (Verband für gemeinnütziges Stiften) die Initiative.

Die gemeinsame Überzeugung lautet, dass sich die wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen – auch vor dem Hintergrund knapper werdender öffentlicher Ressourcen – nur mit einer starken Zivilgesellschaft und sektorenübergreifender Zusammenarbeit nachhaltig bewältigen lassen. Die Philanthropen betonen, dass neben den unverzichtbaren kleinen und mittleren Spenden aus der Bevölkerung, größere philanthropische Beiträge zunehmend an Bedeutung gewinnen im österreichischen Spendengefüge.