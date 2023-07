Nina Mathies: „Katastrophale Umstände, die uns gegenüberstehen“

Der Sommer hat für die Studierenden in Österreich angefangen, aber für viele beginnt die Arbeit jetzt erst recht. Besonders beim Finanzierungs-Thema steht für die ÖH-Vertretung noch viel an. So spricht Uniko-Präsidentin Sabine Seidler etwa von einem "geldgetriebenen Sommer" und einem Budgetloch von „fantastischer Dimension“.

Seit dem vergangenen Wochenende ist Nina Mathies offiziell ÖH-Vorsitzende (gesetzliche Vertretung aller Studierenden in Österreich). Der KURIER hat sie zu ihren Plänen für die Ferienzeit und für das neue Uni-Jahr gefragt:

KURIER: Sie stehen nun offiziell an der Spitze der ÖH-Bundesvertretung. Wie ist die Stimmung nach dem abgeschlossenen Studienjahr?

Nina Mathies: Die Stimmung bleibt trotz der Umstände hoffnungsvoll. Man freut sich auf die Sommerferien. Ab dem Wintersemester wird es für die Universitäten leider wieder schlechter aussehen. Uni-Finanzierung ist ein Thema, das uns im Sommer sehr beschäftigen wird.