Kein Nachwuchs mehr? Das droht unserer Wirtschaft bald

Die radikalen Veränderungen in der Arbeitswelt bringen viel Verunsicherung. Und für die junge Generation eine Riesenhürde: Vor allem Akademiker finden nur mehr schwer ihre Tür in den Arbeitsmarkt. Die klassischen Einstiegsjobs sind rar geworden.

Dahinter steckt eine Neujustierung in den Unternehmen: der Personalstand wird überdacht, vielfach abgebaut, gerade in der Industrie. Wer restrukturiert, stellt tunlichst nicht neu ein, hat nicht einmal Zeit und Muße für Ferialpraktikanten. In vielen Branchen stehen die Zeichen aktuell auf Personalreduktion – man muss und will in Zukunft mit weniger Mitarbeitern auskommen, auch, weil die Hoffnungen an einer weiteren Automatisierung und in der KI liegen.