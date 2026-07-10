Steyregg als Treffpunkt für Fachkräfte von morgen

Am 6. und 7. Juli fand die jährliche Lehrlingsconvention von McDonald‘s Österreich statt. Das Unternehmen bildet jedes Jahr zwischen 60 und 90 junge Menschen zur Systemgastronomiefachkraft aus und bietet seinen Lehrlingen im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit, sich auszutauschen und in Workshops weiterzuentwickeln. Heuer ging das Treffen in der BAUAkademie Lachstatthof in Steyregg über die Bühne und stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Auf dem Programm standen Workshops zu unternehmerischem Denken, Verantwortungsbewusstsein, Führungsqualitäten sowie Teambuilding-Aktivitäten.