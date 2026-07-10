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Steyregg als Treffpunkt für Fachkräfte von morgen

Bei der Lehrlingsconvention standen heuer Nachhaltigkeit, Führungsqualitäten und unternehmerisches Denken im Mittelpunkt.
10.07.2026, 09:57

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Eine große Gruppe junger Menschen steht vor einem Gebäude im Freien und zeigt gemeinsam den Daumen nach oben.

Am 6. und 7. Juli fand die jährliche Lehrlingsconvention von McDonald‘s Österreich statt. Das Unternehmen bildet jedes Jahr zwischen 60 und 90 junge Menschen zur Systemgastronomiefachkraft aus und bietet seinen Lehrlingen im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit, sich auszutauschen und in Workshops weiterzuentwickeln. Heuer ging das Treffen in der BAUAkademie Lachstatthof in Steyregg über die Bühne und stand ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Auf dem Programm standen Workshops zu unternehmerischem Denken, Verantwortungsbewusstsein, Führungsqualitäten sowie Teambuilding-Aktivitäten.

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Gemeinsam mit dem Klimatech-Unternehmen Glacier (Glacier Carbon Reduction GmbH) erarbeiteten die Lehrlinge konkrete Ansätze zur Gestaltung von Nachhaltigkeit im Restaurantalltag. Passend dazu war heuer der oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder mit dabei:  „Jeder Ausbildungsplatz ist auch eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Wenn wir jungen Menschen Chancen geben und Betriebe gleichzeitig bei ihrer nachhaltigen Transformation unterstützen, stärken wir Wirtschaft, Klimaschutz und den Standort gleichermaßen.“

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