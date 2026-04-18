Gehaltstransparenz: Darum ist sie mit Vorsicht zu genießen

Über Geld spricht man in Österreich immer noch nicht – es hat keine Kultur und schürt, österreichtypisch, Neid, Mitleid und Missgunst. Die wenigsten würden offen über ihr Einkommen sprechen oder Einblicke in ihre Finanzgebarung geben. Gehalt und Geld sind höchstpersönliche Angelegenheiten – aus Gründen.

Das trifft auch für die Einstufung des Gehalts einer Person generell zu. Viele Faktoren spielen hier entscheidend mit: Ausbildung und Fortbildungen, Erfahrungen aus vorherigen Tätigkeiten, spezielle Kenntnisse, Alter und bisherige Gehaltsansprüche, das Verhandlungsgeschick im Bewerbungsgespräch, die Persönlichkeit generell und die Soft Skills einer Person.