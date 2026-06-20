Unternehmerin auf dem Jakobsweg: "Es war Zeit, sich richtig rauszunehmen"

Seit zwei Wochen ist Unternehmerin Manuela Lindlbauer von ihrer Jakobsweg-Pilgerreise zurück. Die 320 km von Porto (Portugal) nach Santiago (Spanien) ging sie allein, täglich, ohne Pause. Seither bekommt sie laufend dieselben Fragen gestellt: Warum? Wie war’s? Wie geht’s? HR-Expertin Lindlbauer: „Es gibt eine große Sehnsucht nach Auszeit und Reduktion. Das Interesse erstaunt mich selbst.“

KURIER: Warum sind Sie losgegangen?

Manuela Lindlbauer: Es war Zeit, sich nach 30 Jahren richtig rauszunehmen. Ich habe eine Stopptafel gebraucht. Wenn man in der Selbstständigkeit ständig arbeitet, gehen einem irgendwann die Batterien aus. Wahrscheinlich bin ich mit Mitte 50 auch in einem Alter, in dem man reflektiert. Wo stehe ich? Was möchte ich? Wie sollen meine nächsten 15 beruflichen Jahre ausschauen?

Sie nahmen sich zwei Wochen Zeit – ganz allein.

Ja, das war leichter als gedacht. Zwischendurch fragt man sich zwar schon, warum man das tut. Man muss sich mit sich selbst beschäftigen, das ist man nicht mehr gewohnt. Ich habe das Handy mitgehabt, aber es kaum verwendet. Zum ersten Mal nach 25 Jahren hatte ich eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet.

Man geht. Und sonst?

Man denkt viel. Ich habe Musik und Podcasts gehört, aber nicht exzessiv. Ich wollte frei sein im Kopf. Man steht in der Früh auf und hat nichts anderes zu tun, außer zu gehen. Das ist eine Freiheit und bekommt eine Leichtigkeit. Wenn man nicht mehr kann, setzt man sich auf einen Stein. Das Monotone macht etwas. Man ist nicht mehr nach außen orientiert, kehrt nach innen und kommt in einen sehr entspannten Zustand.