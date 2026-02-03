Herzschmerz im Job: Jeder Dritte meldet sich nach Trennung krank

Wegen eines gebrochenen Herzens in den Krankenstand gehen? Das soll keineswegs ungewöhnlich sein. Eine neue Umfrage des US-Anbieters Zety für Lebenslauf-Vorlagen hat 1.020 Mitarbeitende in den USA zu ihrem Umgang mit Liebeskummer am Arbeitsplatz befragt. Jeder Dritte soll sich nach einer Trennung bereits krankgemeldet oder Urlaub genommen haben, um sich von den Strapazen zu erholen.

Männer und jüngere Angestellte würden ihren Kummer häufiger auf diese Art verarbeiten. Bei den Generationen führt die Gen Z mit 47 Prozent das Abwesenheits-Ranking nach einer Trennung an, dicht gefolgt von Millennials mit 45 Prozent. Gen X (31 Prozent) und Babyboomer (lediglich 11 Prozent) gehen auch nach einer schwierigen Trennung arbeiten.

Arbeiten nach einer Trennung: Mit vielen negativen Auswirkungen

43 Prozent geben außerdem an, dass durch Liebeskummer die Produktivität und Konzentration im Job gelitten hat, 38 Prozent berichten von geringerer Motivation und weniger Engagement. 25 Prozent sagen wiederum, dass ihre Pünktlichkeit beeinträchtigt wurde, 23 Prozent sind überzeugt, dass ihre Entscheidungs- und Problemlösungsfähigkeit nachgelassen hat und 17 Prozent verorten, dass das Trennungstief die Beziehung zu den Kollegen oder Vorgesetzten negativ beeinflusst hat. Jeder Dritte fordert deshalb innerhalb der Umfrage, dass Arbeitgeber „Herzschmerz-Urlaub“ anbieten sollten.