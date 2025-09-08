Tausende Lehrlinge in Österreich – wie ist die Lage?

Lehrlinge bilden das Rückgrat vieler Branchen – vom klassischen Handwerk bis zur neuen Technik. Doch wie sieht ihre Situation aktuell aus? „Die Lehrlingszahlen erweisen sich in Österreich über viele Jahre hinweg als erfreulich stabil“, sagt Melina Schneider-Lugger, Leiterin der Abteilung Bildungspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Knapp unter 40 Prozent einer Alterskohorte entscheiden sich jeweils für eine duale Ausbildung.

Trotzdem: „Wünschenswert wäre noch mehr Wertschätzung und Anerkennung der österreichischen Öffentlichkeit für den berufspraktischen Karriereweg.“ Die duale Ausbildung sei nämlich alles andere als ein „Plan B“.

Die Zahl der Lehranfänger, also jener, die sich gerade im ersten Lehrjahr befinden, lag Ende August bei 30.548, berichtet die WKO. Insgesamt sind österreichweit 93.527 Lehrlinge in Ausbildung, davon 88.120 in Ausbildungsbetrieben und 5.407 in der überbetrieblichen Lehrausbildung. Die meisten sind im Gewerbe- und Handwerksbereich, in der Industrie und im Handel tätig. Blickt man auf die Branchen, zeigen sich außerdem deutliche Zuwächse bei Green- sowie Digital-Skills-Berufen.