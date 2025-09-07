Sechs Wiener nehmen heuer bei den EuroSkills teil

Österreich schickt heuer insgesamt 49 Fachkräfte zu den Berufseuropameisterschaften und stellt damit eines der größten Teams Europas. 44 von ihnen reisen kommende Woche zu den EuroSkills in Herning, Dänemark. Dort treten mehr als 600 internationale Konkurrenten aus 32 Ländern gegeneinander an. Köche, Gartentechniker, Kfz-Techniker, Fliesenleger, Rezeptionisten und viele weitere Berufsgruppen stellen drei Tage lang ihr Können unter Beweis – vor einem riesigen Publikum, es werden über 100.000 Zuschauer erwartet.

Mit im Aufgebot sind dieses Jahr auch sechs Wiener. Stefan Tomp und Tarik Begeta treten als IT-Netzwerk-Systemadministrator-Duo an, David Herzina-Rusch und Raphael Beutel bilden das Industrie-4.0-Gespann. Auch Webentwickler Markus Wizany und Digitalkonstrukteur Tobias Weißengruber sind mit dabei – Weißengruber tritt jedoch erst im Herbst bei den Berufsbewerben in Salzburg an.