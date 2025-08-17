Mit 18 zu den Berufsmeisterschaften: "Mein Alter ist kein Problem"

Noch vor den Berufseuropameisterschaften „EuroSkills“ werden bereits einige Rekorde gebrochen: Zwei außergewöhnlich junge Teilnehmer starten heuer in Dänemark für das Team Austria – die jüngsten im Nationalteam aller Zeiten. Der KURIER hat mit Elena Mathis gesprochen. Im Interview erzählt die 18-jährige Hotelrezeptionistin, was sie sich von dem Wettbewerb erwartet – und was sie noch mehr motiviert als Gold.

KURIER: Frau Mathis, Sie sind erst 18 Jahre alt, haben schon bei den JuniorSkills mitgemacht, bei den AustrianSkills den zweiten Platz geholt und bereiten sich nun auf die Europameisterschaften in Dänemark vor. Wie kam es dazu?

Elena Mathis: Tatsächlich wusste ich bis vor ein paar Jahren nichts von den Skills, daher war es damals auch nicht mein großer Traum mitzumachen. Seit ich davon weiß aber schon. Die Idee kam von der Direktorin meiner Schule. Sie hat gefragt, ob ich bei den JuniorSkills teilnehmen will und ich dachte mir, dass das sicher eine coole Möglichkeit ist. Ab da ging es immer weiter.

Sie gehören zu den Jüngsten im Bewerb – ist das ein Vor- oder Nachteil?

Der einzige Nachteil ist, dass ich noch nicht so viel Berufserfahrung habe wie die anderen. Sonst sehe ich mein Alter nicht als Problem.