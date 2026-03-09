Neue Lehrberufe im Überblick: Vom Klimagärtner bis zum Chocolatier

„Wir brauchen Lehrlinge, gut ausgebildete Fachkräfte“, sagte Peter Merten, Wiener Innungsmeister der Mechatronik, vergangene Woche beim Event „Techniker:innen von morgen“ im Donauzentrum. Vier Tage lang trafen dort Betriebe auf potenzielle Lehrlinge. Um für den Beruf zu begeistern, wurden Maschinen, Fahrzeuge, Experimente und Roboter präsentiert. Die Botschaft: Technik ist eine Zukunftsbranche. „Wir passen die Ausbildung laufend an die Anforderungen von Industrie und Wirtschaft an“, so Merten. Lehrberufe werden regelmäßig überprüft und weiterentwickelt, erklärt auch die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Nicht nur die Bezeichnungen werden angepasst – 2025 wurde etwa aus dem Medienfachmann bzw. der Medienfachfrau die Medienfachkraft – auch inhaltlich wird nachjustiert. Es entstehen neue Schwerpunkte – und mitunter ganz neue Lehrberufe. In der Technik wurde vor Kurzem etwa der Modullehrberuf Metalltechnik weiterentwickelt.

Die neuen Lehrberufe: Diese acht sind dazugekommen Eine Kombination aus klassischer Metalltechnik und moderner Sicherheitsanlagentechnik sei aktuell gefragt. Fachkräfte mit Know-how in Einbruchschutz, Brandschutz und Fluchtwegtüren. Es brauchte einen neuen Lehrberuf. „Angesichts der Entwicklung haben wir das Modul Sicherheitstechnik ergänzt“, sagt Christian Adamovic, Wiener Innungsmeister der Metalltechnik. „Man hat Zutrittskarten – und trotzdem wird die Tür zusätzlich mit einem Schloss verriegelt“, erklärt er. Der erste Lehrling im Bereich Sicherheitstechnik hat seine dreijährige Ausbildung bereits abgeschlossen und wird im März zur Prüfung antreten. Nicht nur die Sicherheitstechnik ist neu im Lehrlingsportfolio. Auch folgende Lehrberufe sind in den vergangenen Jahren dazugekommen: Der Fahrradmechatroniker zählt zu den „wiederbelebten“ Lehrberufen und feierte 2019 sein Comeback. Grund ist der gestiegene Bedarf, u. a. durch den E-Bike-Boom. Die Anforderungen sind heute allerdings komplexer als bei der früheren Ausbildung zum Fahrradmechaniker, die in den 1970er-Jahren eingestellt wurde. Zur Ausbildung gehören das Instandhalten und Warten von Fahrrädern und ähnlichen Fahrzeugen, wie E-Bikes. Einen Vorgänger hat auch der Chocolatier: Der Lehrberuf „Bonbon- und Konfektmacher“ entsprach nicht mehr den modernen Schokolade-Anforderungen, weswegen die Inhalte 2021 angepasst wurden – mit Fokus auf Bean-to-Bar-Verarbeitung und modernem Marketing. Laut WKÖ geht es nun um die handwerkliche und maschinelle Herstellung von Schokolade und Schokoladeprodukten wie Pralinen und Bonbons, Figuren und Ähnlichem. Um neuen Ansprüchen zu entsprechen, wurde 2025 auch die Lehre für Fachkräfte für vegetarische Kulinarik gestartet. Der Lehrberuf ist vorerst als Ausbildungsversuch angelegt und spezialisiert sich auf vegetarische und vegane Küche. Laut Fachverband Gastronomie der WKÖ haben im Vorjahr 19 Betriebe einen Antrag als vegetarischer Lehrbetrieb gestellt (der KURIER hat berichtet). Aktuell gibt es sechs Lehrlinge (Stand: November 2025).

Erstes Gehalt: Wie viel Geld Lehrlinge verdienen Acht neue Berufe, acht Lehrlingseinkommen: Je nach Kollektivvertrag fällt das monatliche Einkommen unterschiedlich aus. So viel verdienen Lehrlinge im ersten Jahr. Fahrradmechatronik

Angestellte Lehrlinge verdienen laut Kollektivvertrag im ersten Lehrjahr 1.026 Euro brutto.

Angestellte Lehrlinge verdienen laut Kollektivvertrag im ersten Lehrjahr 1.026 Euro brutto. Chocolatiers

Arbeiter erhalten laut Kollektivvertrag der Süßwarenindustrie im ersten Lehrjahr 1.168 Euro brutto.

Arbeiter erhalten laut Kollektivvertrag der Süßwarenindustrie im ersten Lehrjahr 1.168 Euro brutto. Fachkräfte für vegetarische Kulinarik

Arbeiter erhalten laut Kollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe im ersten Lehrjahr 1.050 Euro brutto.

Arbeiter erhalten laut Kollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe im ersten Lehrjahr 1.050 Euro brutto. Bahnreise- und Mobilitätsservice

Lehrlinge erhalten bei der ÖBB bei 38,5 Wochenstunden im ersten Lehrjahr 917 Euro brutto.

Lehrlinge erhalten bei der ÖBB bei 38,5 Wochenstunden im ersten Lehrjahr 917 Euro brutto. Kosmetik/Fußpflege

Lehrlinge verdienen im ersten Lehrjahr 800 Euro brutto.

Lehrlinge verdienen im ersten Lehrjahr 800 Euro brutto. Faserverbundtechnik

Arbeiter verdienen laut Kollektivvertrag im ersten Lehrjahr 925 Euro brutto.

Arbeiter verdienen laut Kollektivvertrag im ersten Lehrjahr 925 Euro brutto. Fernwärmetechnik

Arbeiter erhalten laut Kollektivvertrag für das Metall- und Elektrogewerbe im ersten Lehrjahr 1.000 Euro brutto.

Arbeiter erhalten laut Kollektivvertrag für das Metall- und Elektrogewerbe im ersten Lehrjahr 1.000 Euro brutto. Klimagärtner

Arbeiter verdienen laut Kollektivvertrag für gewerbliche Gärtner- und Landschaftsgärtnerbetriebe Österreichs im ersten Lehrjahr 800 Euro brutto.