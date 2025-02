Noch ein Frauennetzwerk? Ja, mit gutem Grund

Ein Abendevent für Frauen, mit spannenden Inhalten und zum Netzwerken – ehrlicherweise haben wir uns im Vorfeld gefragt, ob es so etwas heute noch braucht. Ob es nicht schon genug Frauenevents gibt und ob wir mit so einem Format noch jemand begeistern können.

Nach unserem ersten Female-Empowerment-Event am Montag müssen wir feststellen: Ja, solche Veranstaltungen sind offenbar wichtig. Die Anmeldungen waren zahlreich, die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen sehr positiv. Offenbar ist das Informationsbedürfnis hoch und auch der Wunsch, mehr zusammenzukommen, sich intensiver auszutauschen.

Deshalb an dieser Stelle Danke an alle Teilnehmerinnen. Wir versprechen auch fürs nächste Mal (24. März) eine gute Mischung aus überraschenden Inhalten und schönem Ambiente.

Und versprechen damit auch: Wir bleiben dran an Themen, die für Frauen wichtig sind. So lange, bis wir nicht mehr über Vereinbarkeit, fehlende Chefinnen, Kinderbetreuungslücken, finanzielle Nachteile bei Gehalts- oder Vermögensverteilung oder weibliche Altersarmut berichten müssen. Dass all diese Themen noch Jahrzehnte brauchen werden, um in Richtung Gleichstellung zu gehen, ist leider auch ein Faktum – soll uns aber umso mehr anspornen. Ebendiese Veränderung liegt nämlich auch in unseren eigenen Händen.

Der erste Termin war übrigens Vorbildern gewidmet – was wir darunter verstehen und ob es sie heute überhaupt noch braucht. Die Antworten lesen Sie hier.