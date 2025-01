Von Vorbildern und Veränderung: Das war das erste Female Empowerment Event

Ein Saal voller motivierter Persönlichkeiten, ein Keynote-Speaker, der mitreißt, eine Diskussion, die ehrlicher kaum sein kann. Das 1. Female Empowerment Event des KURIER im Hoxton Hotel fand diese Woche statt – rund 140 Gäste waren an diesem Netzwerkabend in bester Stimmung. Unser Format: über Themen reden, in lockerer Atmosphäre. „Der Abend richtet sich an Frauen, schließt aber Männer nicht aus. Ziel ist es, Frauen zu stärken und mehr Sichtbarkeit zu geben“, so die Moderatorin des Abends Sandra Baierl, Ressortleiterin KURIER.

Den Auftakt machte Star-Speaker, Unternehmer und Autor Ali Mahlodji mit einer Keynote, in der er darlegte, warum Vorbilder so entscheidend sind – und dass jede und jeder selbst ein Vorbild sein kann (und oft ist). Role Models bringen Inspiration, wie auch zahlreiche Studien belegen.