Neue Krisen, neue Wörter? Was die Kreationen der Woche mit der Wirtschaft zu tun haben

Das schönste am Job des Journalisten ist, dass man sich jeden Tag mit Neuem beschäftigen darf. Und dabei auch immer dazulernt. Die vergangenen Tage nennen wir redaktionsintern „die Woche der neuen Wörter“ – weil es gab gleich mehrere, die plötzlich da und plötzlich in diversen Berichterstattungen gebräuchlich wurden.

„Polykrise“ etwa, die Zusammenfassung aller Krisen, die uns gerade in ihrer geballten Kraft heimsuchen, etwa Inflation, Teuerung, Konsumflaute, Wettbewerbsschwäche und diverse andere Schwierigkeiten. Das kam fast zeitgleich mit dem Wort „Grundsorge“. Sie ist da und sie ist etwas, das wir Menschen bräuchten, damit wir überhaupt in die Gänge kommen – etwa beim Umweltschutz oder Arbeiten.