Der Mensch und sein ambivalentes Konsumverhalten

Der Mensch ist ein höchst ambivalentes Wesen, als Konsument und Kunde zeigt er das durch sein Verhalten jeden Tag.

Man wünscht sich belebte Straßenzüge mit Geschäftsvielfalt – bestellt aber immer öfter im Internet.

Man wünscht sich den Wirten am Eck, geht aber nicht oft genug hin.

Man wünscht sich den perfekten Kellner und den grandiosen Koch, die Jobs will aber kaum mehr jemand machen.

Man wünscht sich Tierschutz, kauft aber Billigfleisch.

Man wünscht sich Dienstleistung, mehr noch, man lebt in einer Gesellschaft, in der die Dienstleistung den größten Beitrag zum Wirtschaftserfolg liefert, aber das Arbeiten in diesem Sektor ist nicht besonders groß angeschrieben.

Man wünscht sich Lieferungen schnell, morgen, heute, innerhalb von 30 Minuten, will aber dafür möglichst nichts bezahlen. Mehr noch: Wir prangern die Bedingungen der E-Moped-Liefer-Fahrer, die sich auf Hochdruck durch den Verkehr schlängeln, damit das Schnitzel warm ankommt, als ’moderne Sklaverei’ an, sind es aber selbst, die genau das treiben.