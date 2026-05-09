Woody Allens Erfolgsformel: Darauf kommt es wirklich an

„80 Prozent des Erfolgs bestehen darin, einfach aufzutauchen“ – Monika Rosen gab am Podium unseres Female-Empowerment-Abends ein Zitat von Woody Allen zum Besten (Original: 80 percent of success is showing up). Und gab damit einen der besten Karrieretipps überhaupt. Dass nämlich der erste Schritt, die initiale Überwindung, oft am schwierigsten ist. Aber die Basis legt für alles, was danach kommt oder kommen kann. Wir kennen es: Beginnen ist manchmal Überwindung. Wieder mal sporteln, ein schwieriges Gespräch anstoßen – die größte Hürde ist oft der erste Moment des Tuns.

Aber Präsenz schafft Möglichkeiten. Und Chancen erkennt man nur, wenn man vor Ort ist. Auf unseren Netzwerkabend umgemünzt: Wer da war, hörte die spannenden Ausführungen, nahm viele Inputs mit, amüsierte sich und schloss beim anschließenden informellen Empfang neue Kontakte.

Auf die Karriere (und Homeoffice) bezogen: Wer präsent ist, im Job, bei Meetings, im Arbeitsalltag, wird gesehen und kann Chancen ergreifen, die niemals vorhersehbar sind und sich spontan aus Situationen ergeben. Kein Online-Meeting vermag das zu ermöglichen. Wenn also Woody Allen mit seinem Zitat ausdrückt, dass Präsenz und Engagement im ersten Moment entscheidender sind als Talent oder Genialität, dann ist da ganz schön viel dran.