Business People

KURIER.live: Ein Austausch über goldene Werte

Das fünfte Female–Empowerment-Event: Ein Abend über Werte, Tugenden und Beständigkeit.
06.05.2026, 12:39

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Frau spricht vor einem aufmerksam lauschenden, überwiegend weiblichen Publikum.

Die Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ ging vergangenen Montag bereits in die fünfte Runde. Der KURIER lud dazu ins Hoxton Vienna im dritten Wiener Bezirk. Unter dem Motto „Goldene Werte“ standen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt des Abends: Worauf kann man sich heute noch verlassen - im Leben, im Beruf, finanziell und bei der Geld- und der Goldanlage?

Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ sitzen im Saal im Hoxton Vienna.

Der KURIER lud wieder in das Hoxton Vienna im dritten Bezirk – zum fünften Female Empowerment Event.

Zwei Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Moderatorin Sandra Baierl (KURIER), Elisabeth Laimighofer, KURIER Vermarktung.

Zwei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer in der Mitte der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Alexandrina Morales-Meoqui (Münze Österreich), Michael Ludwig, Odgers-Partner, Sylvia Völker, Expert Supply Chain Management (v. li.).

Zwei Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Sandra Seibt, Schoellerbank, mit Kommunikationsprofi Louisa Böhringer (v. li.).

Zwei Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Rechts im Bild: Johanna Hummelbrunner (Hummels People Room).

Eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Michaela Zichtl, KURIER Marketing und Gerhard Schlögel, Unternehmer.

Eindrücke aus Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ im Hoxton Vienna. Mehrere Frauen sitzen und hören den Vorträgen im Saal zu.

Der KURIER lud wieder in das Hoxton Vienna im dritten Bezirk – zum fünften Female Empowerment Event.

Eine Teilnehmerin der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ sitzt lächelnd im Saal im Hoxton Vienna und hört den Vortrag zu.

Kommunikationsprofi Louisa Böhringer beim fünften Female Empowerment Event.

Drei Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Sabine Jung und Andrea Hofer von BTV mit Sylvia Belley, Stmrk. Sparkasse (v. li.).

Eine Teilnehmerin der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ steht lächelnd mit ihrem Hand in der Hand und fotografiert den Vortrag im Hoxton Vienna

Johanna Zwölfer, Geschäftsführerin der gleichnamigen Personalberatung.

Drei Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Jutta Liebscher, Ohla Trautmann (Wiener Netze), Birgit Ratzenböck-Desbalmes.

Zwei Teilnehmerinnen der Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ stehen lächelnd nebeneinander im Hoxton Vienna.

Anna Skarits (METH Media), Gisela Eichtinger (waff).

Philosophin Lisz Hirn eröffnete den Abend mit ihrer Keynote über Werte und Tugenden. Anschließend sprach Alexandrina Morales-Meoqui von der Münze Österreich über den Zusammenhang von Gold und Wertbeständigkeit. Danach diskutierten Finanzexpertin Monika Rosen, Gutmann-Bank-Investment-Profi Robert Karas und Female-Leadership-Expertin Maren Wölfl Werte aus unterschiedlichen Perspektiven. Durch den Abend führte KURIER–Ressortleiterin Sandra Baierl.

Den Ausklang des Female-Empowerment-Events bildeten angeregte Gespräche, persönlicher Austausch und entspanntes Netzwerken – begleitet von Häppchen im Stil der 70er-Jahre.

Hier finden Sie noch mehr Geschichten zu Business-Events
Business People Wirtschaft
kurier.at, RS  | 

Kommentare