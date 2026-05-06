KURIER.live: Ein Austausch über goldene Werte
Die Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ ging vergangenen Montag bereits in die fünfte Runde. Der KURIER lud dazu ins Hoxton Vienna im dritten Wiener Bezirk. Unter dem Motto „Goldene Werte“ standen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt des Abends: Worauf kann man sich heute noch verlassen - im Leben, im Beruf, finanziell und bei der Geld- und der Goldanlage?
Der KURIER lud wieder in das Hoxton Vienna im dritten Bezirk – zum fünften Female Empowerment Event.
Moderatorin Sandra Baierl (KURIER), Elisabeth Laimighofer, KURIER Vermarktung.
Alexandrina Morales-Meoqui (Münze Österreich), Michael Ludwig, Odgers-Partner, Sylvia Völker, Expert Supply Chain Management (v. li.).
Sandra Seibt, Schoellerbank, mit Kommunikationsprofi Louisa Böhringer (v. li.).
Rechts im Bild: Johanna Hummelbrunner (Hummels People Room).
Michaela Zichtl, KURIER Marketing und Gerhard Schlögel, Unternehmer.
Der KURIER lud wieder in das Hoxton Vienna im dritten Bezirk – zum fünften Female Empowerment Event.
Kommunikationsprofi Louisa Böhringer beim fünften Female Empowerment Event.
Sabine Jung und Andrea Hofer von BTV mit Sylvia Belley, Stmrk. Sparkasse (v. li.).
Johanna Zwölfer, Geschäftsführerin der gleichnamigen Personalberatung.
Jutta Liebscher, Ohla Trautmann (Wiener Netze), Birgit Ratzenböck-Desbalmes.
Anna Skarits (METH Media), Gisela Eichtinger (waff).
Philosophin Lisz Hirn eröffnete den Abend mit ihrer Keynote über Werte und Tugenden. Anschließend sprach Alexandrina Morales-Meoqui von der Münze Österreich über den Zusammenhang von Gold und Wertbeständigkeit. Danach diskutierten Finanzexpertin Monika Rosen, Gutmann-Bank-Investment-Profi Robert Karas und Female-Leadership-Expertin Maren Wölfl Werte aus unterschiedlichen Perspektiven. Durch den Abend führte KURIER–Ressortleiterin Sandra Baierl.
Den Ausklang des Female-Empowerment-Events bildeten angeregte Gespräche, persönlicher Austausch und entspanntes Netzwerken – begleitet von Häppchen im Stil der 70er-Jahre.
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