KURIER.live: Ein Austausch über goldene Werte

Die Netzwerkreihe „Business.Frauen.Zukunft“ ging vergangenen Montag bereits in die fünfte Runde. Der KURIER lud dazu ins Hoxton Vienna im dritten Wiener Bezirk. Unter dem Motto „Goldene Werte“ standen bleibende Werte und Beständigkeit im Mittelpunkt des Abends: Worauf kann man sich heute noch verlassen - im Leben, im Beruf, finanziell und bei der Geld- und der Goldanlage?

Philosophin Lisz Hirn eröffnete den Abend mit ihrer Keynote über Werte und Tugenden. Anschließend sprach Alexandrina Morales-Meoqui von der Münze Österreich über den Zusammenhang von Gold und Wertbeständigkeit. Danach diskutierten Finanzexpertin Monika Rosen, Gutmann-Bank-Investment-Profi Robert Karas und Female-Leadership-Expertin Maren Wölfl Werte aus unterschiedlichen Perspektiven. Durch den Abend führte KURIER–Ressortleiterin Sandra Baierl.

Den Ausklang des Female-Empowerment-Events bildeten angeregte Gespräche, persönlicher Austausch und entspanntes Netzwerken – begleitet von Häppchen im Stil der 70er-Jahre.