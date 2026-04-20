Gehalt im Job-Inserat fehlt? So viele Firmen ignorieren das Gesetz

Seit 15 Jahren, ganz genau seit 11. März 2011, müssen Stelleninserate in Österreich ein Mindestentgelt enthalten. Also wie viel Gehalt oder Lohn (meist kollektivvertraglich geregelt) für eine Stelle mindestens vorgesehen ist, inklusive Anführung der Zeiteinheit (Stunde, Woche oder Monat). Doch bis heute finden sich noch immer Job-Inserate, die ganz ohne Gehaltsangabe daherkommen. Das sind gar nicht so wenige, wie eine neue Auswertung von karriere.at zeigt.

Acht Prozent schildern kein Gehalt aus

Acht Prozent der Stelleninserate auf der Jobplattform enthielten 2025 keine Gehaltsangabe. Der Wert sinkt pro Jahr um circa einen Prozentpunkt – 2024 waren es noch neun Prozent, 2023 waren es zehn Prozent.