Unterschätzte Karriere-Booster: Warum Enttäuschungen im Job gut sind

Das Kabarett-Duo Pizzera und Jaus singt in ihrem Hit ’Eine ins Leben’: „Das Schöne an Enttäuschung ist, du bist dann ent-täuscht.“ Ein ähnliches Wortspiel findet man auf dem neuen Buchcover von Anna Warga-Hosseini (siehe Bild unten). In „Die Kraft der Enttäuschung“ erklärt die Arbeitspsychologin, wie gerade Enttäuschungen auf den richtigen Weg bringen – auch beruflich.

KURIER: Enttäuschungen im Job treffen viele Menschen besonders hart. Warum eigentlich?

Anna Warga-Hosseini: Enttäuschung tut immer sehr weh, egal in welchem Lebensbereich. Aber vor allem im Job startet man mit bestimmten Erwartungen und Vorstellungen. Wenn die Realität davon abweicht, kann das sehr bitter sein. Insbesondere, wenn man sich mit dem Job identifiziert und damit verbunden fühlt, dann fährt der Schmerz richtig ein.

Eine logische Reaktion darauf ist Abwehr. Man distanziert sich, versucht, härter zu werden, eine dickere Haut zu haben – ist das klug?

Ich bin kein Fan davon, dass man sich komplett abschirmt. Dadurch können Motivation und Freude verloren gehen. Man verpasst viel im Job, weil man mit einem dicken Schutzpanzer weniger riskiert, weniger probiert und sich weniger engagiert. Mit Resignation nimmt man sich die Chance, erfolgreich zu sein. Kurzfristig ist es vielleicht eine Strategie, langfristig aber keine Lösung.

Sprechen Ihre Klienten öfter von Job-Enttäuschungen?

Was man oft hört, sind enttäuschte Mitarbeiter, die sich ein Bein ausreißen, aber keine Anerkennung bekommen. Dann hilft es, die Umgebung zu analysieren. Liegt es vielleicht am Chef? Kann er nicht gut kommunizieren oder drückt er Lob anders aus? Wenn das so ist, betrifft es meist nicht nur einen selbst. Oft neigt man dazu, automatisch in diese Opferhaltung zu gehen. Nur man selbst habe Pech – dadurch fühlt man sich allein.