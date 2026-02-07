ID Austria & Co: Warum es legitim ist, digital nicht mitzuhalten

Generationenforscher Rüdiger Maas warnte schon einmal: Die Älteren müssen aufhören, die Jungen zu bewundern. Mit einer Selbstverständlichkeit Smartphones bedienen zu können, sei kein Talent, sondern nur Imitation. Sie klicken und wischen, sagt er, aber programmieren nicht. Und sie können, wenn die Technik wirklich komplex wird, genauso anstehen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung der ID Austria hat schließlich generationenübergreifend zur Weißglut getrieben.

Viele Ältere aber sehen das nicht. Sie fühlen sich durch den rasanten technologischen Fortschritt unter Druck gesetzt, zweifeln an den eigenen Fähigkeiten, sind besorgt, irgendwann nicht mehr mithalten zu können und abhängig zu werden von der Familie, sofern man eine hat.