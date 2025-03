Mein eigener Laden: Boutique, Cafe, Nagelstudio: Welches Geschäft darf ich eröffnen?

Laut der Wirtschaftskammer Wien (WKW) steigt die Gründer -Zahl jedes Jahr stetig. 2024 wurde in der Hauptstadt Wien sogar ein neuer Rekord aufgestellt: Erstmals gingen dort über 10.000 neue Unternehmen an den Start – konkret waren es 10.048. Im Vorjahr wurden 123 Modehandels-, 393 Gastronomie- und 468 persönliche Dienstleistungsbetriebe neu gegründet.

Spaziert man durch heimische Städte, fallen die vielen leer stehenden Geschäfte ins Auge. Schöne Objekte warten auf neue Mieter und Ideen – und wecken in so manchem Passanten den Traum vom eigenen Laden. Ein Cafe, ein Hundesalon, die eigene Boutique – wie einfach ist die Realisierung eines solchen Ladens eigentlich?

Hier sind die Erfolgschancen

Angehende Geschäftsinhaber sollten die Kundschaft genau beobachten, rät der Experte. Diese kauft generell weniger „Dinge“ ein und investiert ihr Geld stattdessen in Unterhaltung, Gastronomie, Urlaubsreisen und Selbstoptimierung. Wer sich also unternehmerisch verwirklichen will, hat in Gastronomie, Gesundheit und mit Dienstleistungen gute Erfolgschancen. „Cafés gehen immer gut, Imbissbuden weniger. Hier gibt es keinen großen Bedarf mehr – es sei denn, man setzt auf moderne Konzepte wie Bowls oder Wraps“, meint Wolfgang Richter.

Das bedeutet jedoch nicht, dass man auf Trendwellen unbedingt mitreiten muss. Barbershops sieht Richter kritisch. Dieser Trend flaue derzeit wieder ab. Genau wie die zahlreichen CBD-Geschäfte und Bubbletea-Läden seien solche Konzepte nicht unbedingt langlebig.

Klüger sei es, ein Kosmetik- oder Nagelstudio zu eröffnen, da die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen steigt. Eine Hürde sei jedoch oft die Miete, die in guten Lagen für solche Geschäfte nicht immer leistbar ist. „Abseits der Hauptstraßen werden sich aber Läden für Schönheit, Körperpflege und vielleicht sogar Botox-to-go häufen“, so Richter.

Online-Konkurrenz wird stärker

Sehr gut könnten spezialisierte Geschäfte gehen, die besondere Produkte anbieten. Wolfgang Richter beobachtet einen kleinen Aufschwung bei Läden, die hochwertige Schokolade oder Kosmetika verkaufen: „Eine klassische Boutique hat es schwer zu überleben. Wenn man ein Produkt auch online findet, verliert der Ladenbesuch seinen Reiz. Man muss einen Kundennutzen bieten, den das Internet nicht liefern kann“, sagt er. Oder ein einzigartiges Einkaufserlebnis schaffen, das Kunden anlockt. Zum Beispiel eine Blumenladen-Café-Kombination.