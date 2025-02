Warum immer mehr Junge in Österreich gründen

Schon in der Schule hat es Matthias Gruber gestört, dass Lehrer ihn bewerten. Dass nur sie entscheiden, was gut und was richtig ist. Er wollte lieber ein Spiel ohne solche Regeln spielen. Eines, in dem er für wirtschaftliche Leistung belohnt wird, sagt er. Zusammengefasst: Gruber wollte selbstständig werden, gründen, sein eigener Chef sein – und so kam es auch.

Junger Gründergeist

Der Gründergeist scheint generell in der jungen Generation zu schlummern und immer stärker zu werden. Laut einer Bawag-Umfrage können sich 60 Prozent der befragten 16- bis 25-Jährigen vorstellen, eines Tages selbstständig zu sein. Tatsächlich beobachtet auch Sabine Skarpil-Zauner vom WKO-Gründerservice, dass die Zahl der Gründer unter zwanzig Jahren in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. Derzeit liegt das durchschnittliche Gründeralter in Österreich bei 36,6 Jahren. Die größte Gruppe wäre aber jene zwischen zwanzig und 39 Jahren.

Wie ratsam es ist, jung zu gründen, und in welchen Branchen Entrepreneurship überhaupt noch gefragt ist, will der KURIER wissen. Für Skarpil-Zauner ist jedenfalls klar, dass junge Unternehmer viel Innovationskraft und eine hohe Anpassungsfähigkeit mitbringen. „Sie nutzen gezielt neue Trends, digitale Kanäle und moderne Finanzierungsmodelle und sind oft noch unabhängiger als in späteren Phasen ihrer Karriere.“ Perfekte Voraussetzungen für ein erfolgreiches Business – oder?