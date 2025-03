Geld lieben, Geld haben: Zweite Ausgabe der Female-Empowerment-Eventreihe

Am Montag lud der KURIER in Kooperation mit der Vienna Insurance Group (VIG) zum zweiten Netzwerk-Abend der Female-Empowerment-Reihe. Während es beim Event-Auftakt im Jänner um Vorbilder ging (die Geschichte dazu lesen Sie hier), standen diesmal Finanzen im Zentrum. Nach dem Motto: Geld lieben, Geld haben.

Dass sich Frauen bislang zu wenig mit Finanzen auseinandergesetzt haben, ist bekannt. Dass sie aufgrund ihrer Eigenschaften hervorragende Investorinnen sein können, aber auch. Doch was bei all diesen Debatten zu kurz kommt, ist, dass Geld Spaß machen kann, eröffnet die deutsche Volkswirtin und Bestsellerautorin Christiane von Hardenberg den Abend. Sie reiste extra aus Berlin an, um ihr Finanzwissen mit den 130 Besuchern im Hoxton Vienna zu teilen.