Verdienen Sie genug? Was das Gehalt über den Selbstwert aussagt

Um herauszufinden, ob das eigene Gehalt der Position und dem Marktwert entspricht, empfehlen Martina Ernst und Conrad Pramböck zunächst online auf klassischen Gehaltsplattformen wie glassdoor.com oder stepstone.at zu recherchieren. Auch ChatGPT erweist sich als solider Auskunftsgeber (der KURIER hat den Chatbot gemeinsam mit Conrad Pramböck auf eine Handvoll Jobs geprüft). Doch je höher die Position, desto schwieriger wird es, seriöse Informationen zu beziehen.

Befindet man sich also bereits in einer höheren Karrierestufe, legen die Experten ein Gespräch mit Mentorinnen und Mentoren ans Herz sowie das Umhören in Netzwerken oder das Einholen von Unterstützung von Personalberatern. Wer im Zuge der Recherche erkennt, zu wenig zu verdienen, sollte in Verhandlung treten. Wer sich nicht traut, zu fragen, bekommt genau das, mahnt Martina Ernst. Nämlich nichts. (Wie Verhandlungen gelingen, lesen Sie hier.)

Ab Juni 2026 muss außerdem die EU-Entgelttransparenzrichtlinie in nationales Recht gegossen sein. "Spätestens dann fällt die Verschwiegenheitspflicht zum Thema Gehalt und Unternehmen sind verpflichtet, Mitarbeitende über die persönliche Gehaltsentwicklung sowie das Durchschnittsgehalt gleicher bzw. gleichwertiger Funktionen im Unternehmen zu informieren", erklärt Martina Ernst. (Wie 100-prozentige Gehaltstransparenz in Unternehmen aussehen kann, lesen Sie hier.)