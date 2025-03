Gehälter ohne Geheimnisse: Dieses Wiener Unternehmen ist 100 Prozent transparent

KURIER: Sie haben für Ihre Steuerkanzlei ein eigenes New Pay Modell erstellt, das komplette Gehaltstransparenz unter den Angestellten schafft. Wie darf man sich das vorstellen? Weiß jeder vom anderen, was er verdient?

Was gab den Anstoß?

Die Initiative kam von uns als Arbeitgeber. Mit wachsender Teamgröße entfernt man sich von den Teammitgliedern. Unserem Geschäftsführer war es wichtig, ein System zu haben, wo das Gehalt nicht nur vom Verhandlungsgeschick und von seiner eigenen Tagesverfassung abhängt. Denn das ist so – auch wenn wir das vielleicht nicht zugeben wollen, aber in den meisten Unternehmen hängt vieles davon ab, wie gut die Beziehung zum Vorgesetzten ist. Wir wollten uns in dem Sinn das Leben schwerer machen und den subjektiven Faktor, so gut es geht, rauskriegen.

War die Umsetzung herausfordernd? Welche Schritte haben Sie gesetzt?

Es war ein Prozess, wir haben mit allen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und das dann auch wirklich einstimmig entschieden. Wir haben gesagt: Solange eine Person dagegen ist, machen wir es nicht.

Wie lautet die Bilanz nach drei Jahren?

Es ist befreiend, dass das Thema Gehalt kein Tabu ist, man offen darüber sprechen kann. Natürlich ist nicht alles deshalb Friede Freude Eierkuchen, wir haben auch Diskussionen. Aber wir führen sie auf einer offenen, transparenten Ebene. Die Bilanz ist: Wir würden das wieder machen.