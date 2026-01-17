Neue Gehaltsdaten für Österreich: Verdienen Sie auch 51.185 Euro?

Der Durchschnittsverdiener in Österreich bekommt 51.185 Euro brutto im Jahr. Das ist das Ergebnis aus knapp 92.000 anonymen Gehaltsangaben, die die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu von 1. Jänner 2025 bis 4. Dezember 2025 für ihren neuen Gehaltscheck 2026 ausgewertet hat – mit zahlreichen weiteren aufschlussreichen Ergebnissen. Etwa wie zufrieden die Österreicher mit ihrem Einkommen sind, welche Branchen am besten bezahlen, in welchen Berufen die Topverdiener sind und ob sich viele Jahre Berufserfahrung auch wirklich lohnen. Neu im Gehaltscheck: Eine Auflistung österreichischer Unternehmen, die mindestens 200 Gehaltsangaben auf kununu verbucht haben. Auch hier hat die Plattform ein Durchschnittsgehalt errechnet. Doch Achtung: Der Durchschnitt ist nicht der Medianwert – bedeutet, dass einzelne Ausreißer nach oben oder unten das Ergebnis verfälschen können. Alle Angaben beziehen sich auf Brutto-Jahresgehälter von Vollzeit-Verdienern – Weihnachts- und Urlaubsgeld inklusive.

Gehaltscheck 2026 Österreich: Ein erster Überblick Der Durchschnittsverdiener kommt, wie eingangs erwähnt, in Österreich laut kununu auf 51.185 Euro brutto pro Jahr – macht ein Brutto-Monatsgehalt von 3.656 Euro. Zufrieden sind knapp 60 Prozent der Österreicher mit ihrem Gehalt. Bei Männern und Frauen klafft, wenig überraschend, eine deutliche Lücke bei den Durchschnittsgehältern: Frauen, die ihre Gehaltsdaten übrigens deutlich seltener auf der Bewertungsplattform vergleichen, haben ein Durchschnittsgehalt von 45.699 Euro. Männer kommen auf 54.424 Euro. Ein Blick in die ausführlichen Daten zeigt: Wer mehr Geld verdienen will, sollte sich auf mehrere Aspekte fokussieren: Ausreichend Berufserfahrung sammeln, Personalverantwortung übernehmen und die Unternehmensgröße in der Berufswahl berücksichtigen.

So bekommt das Gehalt einen ordentlichen Schub Beim Berufseinstieg (null bis drei Jahre) verdienen die Österreicher im Schnitt 43.456 Euro. Schon nach sechs bis zehn Jahren Erfahrung steigt das Gehalt deutlich über den Österreich-Schnitt an auf 54.812 Euro. Wird die Berufserfahrung (sechs bis zehn Jahre) mit Personalverantwortung gekoppelt, landet man bei einem Durchschnittsgehalt von 60.310 Euro. Ohne Personalverantwortung verdient man knapp 8.000 Euro weniger im Jahr. Auch die Unternehmensgröße ist ein Faktor: Am besten zahlen Unternehmen mit rund 1.000 bis 10.000 Mitarbeiter (55.836 Euro), am wenigsten die Kleinen mit ein bis 50 Mitarbeitern (49.121 Euro).

Zuletzt kann auch der Wohnort ausschlaggebend sein. Auf Bundesland-Ebene liegt Wien mit 53.293 Euro an erster Stelle, gefolgt von Vorarlberg (52.740 Euro) und Oberösterreich (51.461 Euro). Den letzten Platz belegt Kärnten mit 47.541 Euro. Im Städte-Ranking führt Linz (53.330 Euro), gefolgt von Wien (53.293 Euro) und Villach (51.905 Euro). Die Topverdiener: Die bestbezahlten Jobs und Branchen Wie schon in den Jahren zuvor landen Ärzte mit einem Durchschnittsgehalt von 95.224 Euro auf Platz eins des Gehaltsrankings. Dahinter folgen Softwarearchitekten und Manager (siehe Grafik).

Insgesamt lässt sich in der Liste der Topverdiener eines klar herauslesen: Viele von ihnen haben einen IT-Hintergrund. Wenig überraschend, dass der IT-Sektor mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 62.673 Euro erneut auf Platz eins im Branchenvergleich landet. Mehr dazu in der Grafik.

Gehälter in österreichischen Firmen Auch in einige Firmen hat kununu hineingeblickt und ein Ranking erstellt (die ganze Liste in der Grafik unten) – nämlich dann, wenn mindestens 200 Gehaltsangaben aus dem Unternehmen anonym gesammelt wurden. Den ersten Platz belegt die UNIQA Versicherung mit einem Durchschnittsgehalt von 67.518 Euro. Die meisten anonymen Gehaltsangaben lieferten Mitarbeiter des ÖBB-Konzerns. 773 Personen haben sich über das Bewertungsportal verglichen und kommen auf ein Durchschnittseinkommen von 54.525 Euro.