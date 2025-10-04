Mehr leisten im Job: Sind Unternehmen bereit, angemessen zu entlohnen?

Nur knapp die Hälfte der Studierenden glaubt, dass sich Leistung in der heutigen Arbeitswelt noch bezahlt macht. Heißt: Die andere Hälfte glaubt das nicht. Das geht aus dem neuen „Student*innen-Report 2025“ von Marketagent und Media in Progress mit 639 Befragten hervor. Doch wie viel Wahrheitsgehalt steckt in dieser Annahme, will der KURIER wissen, und bekommt Antworten von HR-Expertin Martina Ernst, die sich auf faire Vergütung spezialisiert hat.

Was Leistung ist - und was nicht „Die Frage ist nicht, ob sie recht haben“, ordnet Ernst die pessimistische Einstellung der Studierenden ein. „Sondern ob wir als Gesellschaft bereit sind, ihre Perspektive ernst zu nehmen.“ Wer wissen will, ob sich Leistung bezahlt macht, müsse zuerst Klarheit schaffen, was Leistung überhaupt bedeutet. „Im klassischen Sinn ist Leistung ,messbarer Output pro Zeiteinheit‘. Wer in kurzer Zeit viel geschafft hat, galt als leistungsstark“, definiert die Expertin. Doch ganz so einfach ist es nicht mehr. Aus Unternehmenssicht würde Leistung heute zwei Faktoren beinhalten: Produktivitätssteigerung und Beiträge, die nachhaltig dem Unternehmenserfolg dienen. Diese Leistung wäre häufig gekoppelt an Zielvereinbarungen, Boni oder Beförderungen, klärt Martina Ernst auf und warnt: „Wer unsichtbar arbeitet, wird oft übersehen.“ Denn die Krux mit der Leistung ist folgende: Unternehmen sind durchaus bereit, (viel) Geld in ihre Schlüsselkräfte zu investieren – das geht u. a. aus der aktuellen Gehaltsprognose des Beraters Kienbaum hervor. Aber: „Viele Unternehmen haben keine klaren Kriterien, wie Leistung gemessen und belohnt wird – insbesondere bei emotionaler, kreativer oder sozialer Arbeit. Wer nicht in Zahlen performt, zieht oft den Kürzeren“, sagt Martina Ernst. Nicht zuletzt, weil weitere Faktoren, die früher als Leistung gewertet wurden, in den Hintergrund gerückt sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FairEqualSolutions Martina Ernst ist People & Culture Profi, Unternehmerin mit Fokus auf FairEqualPay und akademische Leiterin an der WU Executive Academy.

Die neue Definition War Leistung einst durch Überstunden sichtbar, zählt heute, wie gut man sich selbst managt oder wie sichtbar der eigene Output nach außen getragen wird. Außerdem werde Leistung nach wie vor mit Dauer-Verfügbarkeit verwechselt. Das sei aber kein Qualitätsmerkmal, ist Martina Ernst überzeugt. „Die echte Leistung liegt in kluger Priorisierung, nicht im Dauerstress.“ Früher wurde außerdem eine lange Betriebszugehörigkeit als Leistung verstanden und entsprechend höher entlohnt. „Heutzutage zählt Projekt-Impact“, erkennt Ernst. „Weg von Verweildauer hin zu Wirksamkeit.“ Doch was bedeutet das für die Jungen? Welchen Weg müssen sie einschlagen, damit ihre Leistung auch honoriert wird?