Neue Daten: Gehälter fallen 2025 kleiner aus als geplant

Dennoch zeigt sich: Unternehmen haben in nur wenigen Monaten eine Kehrtwende eingelegt und die rasante Gehaltsentwicklung eingebremst. Nicht zuletzt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn in der Wettbewerbsfähigkeit verortet ein weiteres Beratungsunternehmen, Deloitte, diese Woche bei der Präsentation seines Standort-Radars 2025 einen dramatischen Einbruch.

Im Herbst 2024 gingen die befragten Unternehmen in Österreich noch davon aus, Gehälter im Jahr 2025 um 4,2 Prozent anzuheben (Inflationsanpassung inklusive). Jetzt sind es nur mehr 3,3 Prozent, also fast ein Prozentpunkt weniger.

„Der Wirtschaftsstandort Österreich ist im Sinkflug“ lautet die bewusst alarmierende Überschrift der Erhebung. Deloitte-CEO Harald Breit will damit „wachrütteln“ und auf die „Dringlichkeit von Maßnahmen“ aufmerksam machen. In den vergangenen vier Jahren hätte Österreich ordentlich an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt, betont er. Im internationalen Vergleich rutschte man um neun Plätze ab. „Es steht wirklich der Wohlstand von weiten Teilen der Bevölkerung auf dem Spiel“, mahnt Breit.

Der Plan B tritt in Kraft: Sparen und Personalabbau

Ganz oben auf der Liste stehen die Steigerung der Produktivität (73 Prozent) und das wirtschaftliche Wachstum (62 Prozent) – etwa indem Prozesse optimiert oder Preise erhöht werden. Das ist nicht neu. Es ist sozusagen Plan A, den Unternehmen schon seit Jahren verfolgen, der aber nicht mehr so stark zieht wie gewollt. Also tritt jetzt der „Notfallplan“ in Kraft, analysiert Kienbaum-Experte David Jaksch.

Was das bedeutet? Firmen schlagen zunehmend drei neue Wege ein, um ihre Lohnkosten zu finanzieren – in Österreich ganz besonders. Plötzlich sparen fast 60 Prozent der befragten Unternehmen „in anderen Bereichen“ ein – etwa in der Produktentwicklung, über Modelle wie Kurzarbeit oder indem Investitionen verschoben werden. Fast 40 Prozent geben an, Personal zu reduzieren, 23 Prozent, dieses zu „verlagern“. Zum Vergleich: Die Personalreduktion war vor wenigen Monaten nur für 29 Prozent der heimischen Firmen eine Option, sie zu verlagern erwägten 14 Prozent. Das Typische „Wir warten einmal ab“ wäre vorbei, sagt David Jaksch. „Irgendwann geht es einfach darum: Brauche ich mein Personal im aktuellen Ausmaß?“