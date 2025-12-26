Gebrauchte Geschenke: Das steckt hinter dem Trend

Heuer liegen unter dem Weihnachtsbaum so manche gebrauchten Geschenke, heißt es seitens der Wirtschaftskammer Wien. „Der Trend zum Secondhand- und Vintage-Konsum verfestigt sich – sowohl beim Kaufen für den eigenen Gebrauch als auch beim Schenken“, sagt Timea Oberwagner, Berufsgruppenbeauftragte der Altwarenhändler in der WK Wien. Das nachhaltige Schenken sieht sie dabei als einen positiven Impuls für die Altwarenhändler. „Immer mehr Wienerinnen und Wiener möchten etwas weitergeben, das Wert hat und nicht neu produziert werden muss.“ Es ist ein Trend, den es braucht – besonders in der Mode. Jedes Jahr landen laut der Europäischen Umweltagentur sieben Millionen Tonnen Textilabfälle auf Deponien oder in Müllverbrennungsanlagen. Als Lösungsversuch startete die EU eine Textilstrategie: Bis 2030 sollen alle Textilprodukte, die in der EU auf den Markt kommen, „langlebig, reparierbar und recycelbar“ sein. Unternehmer reagieren bereits darauf, arbeiten an Projekten, Strategien und überlegen neue Geschäftskonzepte. Der KURIER hat sich umgehört.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Doktor Jeans / Privat

"Sie sind tatsächlich das umweltschädlichste Kleidungsstück überhaupt" Luigi Zucchino ist Geschäftsführer der Textilwerkstatt Xò. In seinem Geschäft hat er auch die Änderungsschneiderei „Doktor Jeans“ etabliert. Kunden können mit ihren zerrissenen Teilen vorbeikommen und sie reparieren lassen. Als der KURIER Zucchino besuchte, war er gerade fleißig bei der Arbeit. „Abbiamo raggiunto un livello incredibile di spreco“, sagt der Italiener. Übersetzt: „Wir haben ein unglaubliches Maß an Verschwendung erreicht.“ Deswegen gibt es seiner Meinung nach ein großes Bewusstsein dafür, Dinge wiederzuverwenden, anstatt sie wegzuschmeißen – vor allem bei jungen Österreichern. Der Schneider beobachtet, dass verstärkt Artikel gekauft werden, die lange halten, reparierbar und von guter Qualität sind. „Unser Merkmal ist, dass wir auch Jeans reparieren, die nicht von uns sind, und zusätzlich produzieren wir unsere eigenen Jeans. Unser Geschäft ist eine Werkstatt für Reparatur und Produktion.“ Warum er sich auf Jeans spezialisiert hat? „Weil sie das am meisten verkaufte Kleidungsstück überhaupt sind“, antwortet er. „Jeder Mensch besitzt im Schnitt vier bis sechs Paar davon, und sie sind tatsächlich das umweltschädlichste Kleidungsstück überhaupt.“ In Sachen Umweltverschmutzung steht die Bekleidungsindustrie nach der Erdölindustrie an zweiter Stelle. Mit seiner Werkstatt will Zucchino dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Ähnliche Motivation hört man auch bei einer international bekannten Schuhmarke heraus.

Was hat es mit Re-Commerce auf sich? Der Begriff Re-Commerce bedeutet übersetzt „Wiederverkaufs-Handel“ und entspricht laut Wirtschaftsplattform OMR dem Nachhaltigkeitskonzept. Aber was steckt dahinter? Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon handelt es sich im Grunde genommen um Online-Handel mit Secondhand-Artikeln – der Dreh: Anders als auf Secondhand-Plattformen wie Vinted oder eBay „findet im Re-Commerce kein Direktgeschäft zwischen Endverbrauchern, sondern zwischen Endverbrauchern und einem gewerblichen Händler statt.“ Es handelt sich also um ein sogenanntes Consumer-to-Business-Geschäft (C2B) .

. Einfach ausgedrückt kauft ein Unternehmen Gebrauchtware von Privatpersonen an und verkauft sie anschließend auf der eigenen Plattform weiter – laut dem Wirtschaftslexikon meist mit einem Gewinnaufschlag.

So ähnlich sieht das Konzept von Vivobarefoots Re-Commerce-Projekt „Revivo“ aus. Kunden können gebrauchte Schuhe einsenden, diese werden geprüft, neu besohlt oder repariert und dann wiederverkauft. Die Kunden erhalten für die eingesendete Gebrauchtware einen Rabattcode.